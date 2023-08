Lohn in der Lehre: «Ich machte dieselbe Arbeit und verdiente weniger als 400 Franken»

Juso-Präsident Nicola Siegrist fordet einen Mindestlohn im 1. Lehrjahr von 1000 Franken – in allen Branchen.

Die 20-Minuten-Community kritisiert, dass sie teils Arbeiten habe ausführen müssen, die einfach auf die Lernenden abgeschoben würden. Im Bild: Impressionen der Berufsmesse 2022 in der Messehalle Zürich.

In der Lehre verdienen Jugendliche oft unter 1000 Franken im Monat. Das will die Juso ändern: Sie fordert einen branchenübergreifenden Mindestlohn von 1000 Franken im 1. Lehrjahr, der im Verlauf der Lehre weiter ansteigt. Auch die 20-Minuten-Community hat in der Lehre mit tiefen Löhnen zu kämpfen gehabt. Das sind ihre Erfahrungen.