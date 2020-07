«Ich machte mir Gedanken, ob ich noch Kinder bekommen kann»

Wie leicht kommt man an Dopingmittel?

Laut der Stiftung Antidoping Schweiz gibt es verschieden e Wege, an Dopingmittel zu kommen. «Am einfachsten ist wohl der Bezug übers Internet, beispielsweise über asiatische Bestellseiten oder andere Webshops, denn der Verkauf von solchen Substanzen ist nicht in allen Ländern verboten. Oder dann über das Darknet», sagt Tobias Baumberger vom Bereich Prävention und Information. Das Problem dabei: Man weiss nie genau, welche Substanzen darin enthalten sind und wie sich diese auf den Körper auswirken. Sportmediziner Roman Gähwiler pflichtet bei: «Leider kommt man online einfach an Dopingmittel – mittels wenigen Klicks im Internet und Bestellung übers Ausland. 90 Prozent dieser Bestellung en werden via Indien und Ostblockstaaten nach Westeuropa ges chickt .»