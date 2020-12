Ich bin nicht so der Trend-Mensch, aber ich finde es super, wenn man sich davon inspirieren lässt. Ich finde es nur schade, wenns beim Trend bleibt und in einem Jahr der nächste kommt.

Am Sonntag, 27. Dezember, um 13.20 Uhr, zeigt ZDF den Film in der Reihe «Märchenperlen». Wer da nicht kann: «Die Hexenprinzessin» ist in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Königstochter Amalindis (Zoë Pastelle Holthuizen) steht kurz vor der Hochzeit mit Prinz Tanka (Jerry Hoffmann), den sie vor ihrer Verlobung noch nie gesehen hat. Zur Feier reist ihre Zwillingsschwester Zottel (Charlotte Krause) an, die sich dem Adel abwandte und in der Natur lebt. Ihr Vater König Goderic (Ken Duken) zeigt wenig Liebe für seine Zweitgeborene, doch als drei Hexen (Désirée Nosbusch, Jana Pallaske, Caro Cult) Amalindis entführen, ist sie es, die alles auf eine Karte setzt um ihre Schwester zu retten.

Ich will das Yoga mehr in meine Arbeit einbringen und die Schauspielerei vorantreiben.

Amalindis ist sehr zielstrebig und hat Vertrauen in sich und ihre Rolle, obwohl sie sich diese in ihrer Familie nicht aussuchen kann. Ihre Stärke kommt von i nnen heraus, auch durch die Kunst, die sie macht. Und sie zeigt Mut , als sie sich gegen die Hexen wehrt.

Ja, ich finde schon. Das ist für mich das Schöne am Film : E r zeigt, dass Frauen nicht nur eine bestimmte Art und Weise stark sein können. Das ist auch im echten Leben so. Wir müssen uns beispielsweise nicht verstellen, um in die Politik zu gehen. Wir können unsere eigene Stärke finden, indem wir tun, was uns Spass macht.