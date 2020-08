Adela zu Beton-Mischa «Ich mag dich gerne um mich herum»

Das «Promi Big Brother»-Knistern wird langsam zum lodernden Reality-TV-Feuer: Mischa gesteht Adela seine Gefühle für sie. Und sie hat auch welche für ihn. «Irgendwie.»

Die beiden hatten am Montagabend sowas wie ein Beziehungsgespräch.

Nach einigen gemeinsamen Tagen im Märchenschloss (für alle, die nicht wie wir während drei Wochen alle sozialen Kontakte abbrechen, um einer Reality-Liveshow ihre vollständige Aufmerksamkeit zu widmen: Das ist der Luxus-Bereich), in denen Ex-Bachelorette Adela (27) eher auf Abstand ging, suchte ihr «Promi Big Brother»-Gspusi, Ex-Loveislander Mischa (28), in der Folge vom Montagabend das Gespräch mit der Baslerin.

Respektive: Er steckte ihr sozusagen einen verbalisierten «Willst du mit mir gehen? [ ] Ja [ ] Nein»-Zettel zu und Adela kritzelte mit ihren Worten «[ ] Vielleicht» drauf, machte da das Kreuz und gab ihm das Briefli zurück. Savage! So lief der Talk ab:

Mischa nimmt seinen Mut zusammen

«Was geht dir gerade im Kopf rum?», fragt Mischa – der Vollständigkeit halber müssen wir hier erwähnen, dass der Mannheimer aufgrund seines exzessiven Bankdrückens (im Gym, weniger in der Schule) meistens «Beton-Mischa» genannt wird und ein kleiner Teil von uns stirbt jeweils, wenn wir diesen Spitznamen ausschreiben müssen – offensiv.

Adelas Antwort: «Ich hab gedacht, dass ich mich mit dir am besten hier drin verstehe». Beton-Mischa (oh Lord…) vermutet, dass jetzt ein Aber kommt, aber (ha, hier ist es ja schon!) Adela verneint: «Es gibt nicht immer ein Aber.»

Aber: Das Aber kommt eben doch

Im Einzel-Interview eröffnet Adela den Zuschauenden: «Ich mag seine Präsenz, ich mag es, dass er so aufmerksam ist. Aber auf der anderen Seite habe ich Angst, ob wir die Gefühle, die wir hier aufbauen, auch in der normalen Welt draussen weiterführen können.»

Beton-Mischa (gopf!) geht aufs Ganze

Sie macht auf verständnisvoll …

Sie schweigt. Und er fragt, ob er etwas Falsches gesagt habe. Sie schüttelt den Kopf und meint: «Ich finds gut, dass du ehrlich bist.» Aber nicht, was er gesagt hat oder was?! Low Blow, Adela!

… und er ihr quasi einen Antrag

Er suche nicht «auf Teufel komm raus» eine Freundin, «aber ich suche halt meine Lebenspartnerin». Und dann, und dann: «Und du könntest da reinpassen, um das einfach mal so zu nennen.» Mischa, Bro, das nennt man nicht «einfach mal so» – erstens, weil man es «sagt» und nicht «nennt» und zweitens, weil du Adela kurzerhand easy Bund-fürs-Leben-Pressure aufgebürdet hast.

Adela lässt die Tür einen Spalt offen

Und was sagt sie? Nichts. Sie zuckt mit den Schultern. Und verteidigt sich, als er sie deswegen als «eiskalt» bezeichnet. Im Solo-Interview meint sie: «Ich habe Gefühle für Mischa, aber ich weiss noch nicht, was das für Gefühle sind, irgendwie.»

Und zu ihm sagt sie schliesslich: «Ich mag dich gerne um mich herum. Ich mag es, wenn du da bist. Ich finde dich lustig, ich kann mit dir und über dich lachen.» Und, hach, Beton-Mischa (why?) freut sich sichtlich über diesen kleinen Finger, den ihm die Schweizerin damit reicht.

Mischa überlässt den Rest jetzt einer höheren Macht

Und reisst im Einzel-Interview scheinbar gleich den ganzen Arm zu sich. Jedenfalls sagt er: «Vielleicht sind wir ja irgendwann ein paar. Lassen wir einfach mal das Schicksal entscheiden und schauen mal, was dabei rauskommt.»

Ob die romantischste Liebesgeschichte seit «‹I love you› – ‹Thank you›» aus «The O.C.» in die nächste Runde geht, werden wir wohl oder übel erfahren, wenn wir am Dienstagabend erneut «Promi Big Brother» einschalten und uns fragen, ob wir in unserem Leben wirklich immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben.