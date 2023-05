Bachelorette Yara Buol: Einblick in ihren Kleiderschrank

19 Männer buhlen aktuell im TV um Bachelorette Yara Buol . Die 25-jährige Bündnerin mit Wurzeln in Angola verteilt seit April ihre Rosen auf 3+ . Auf Instagram verfolgen über 28’000 Follower und Followerinnen nicht nur das Liebesleben der gelernten Detailhandelsfachfrau. Auf der Plattform zeigt Yara Buol auch gerne das ein oder andere Bikinifoto und gibt Einblicke in ihre Arbeit als energetischer Coach.

20 Minuten Lifestyle hat die bekannteste Junggesellin der Schweiz zu Hause besucht. Im Video verrät sie, welcher Kauf sie am meisten Geld gekostet hat und was sie trägt, wenn sie daheim chillen will.