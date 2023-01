Katie Price wird jetzt Lifecoach

«Hallo allerseits. Jetzt wissen wir alle, dass ich meine Höhen und Tiefen hatte und jetzt möchte ich anfangen, Menschen zu helfen», begann Price am Wochenende ihre Instagram-Story, in der sie ihren Karrierewechsel offenbart. «Jetzt werde ich meine Ausbildung zum Lebenscoach bei The Coaching Masters beginnen.»