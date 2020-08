«Denken Sie daran, regelmässig Ihr Passwort zu ändern und alle nötigen Sicherheitseinstellungen zu aktivieren.» Jeder hat diesen Satz wahrscheinlich schon tausendmal in hundert verschiedenen Variationen gehört oder gelesen. Tatsächlich danach handeln tun jedoch nur wenige. Wie wichtig dies allerdings ist, musste eine Schweizerin am eigenen Leib erfahren.

500 Franken verloren

«Ich konnte nichts dagegen tun»

Natürlich habe die Betroffene den Fall sofort an Facebook gemeldet. «Da ich aber die E-Mail-Adresse, die ich für Facebook benütze, schon längst nicht mehr verwende und keinen Zugriff mehr darauf habe, konnte man mir nicht helfen», erzählt sie. «Ich habe nun seit sieben Monaten also keinen Zugriff mehr auf mein Facebook-Konto und will mir auch gar nicht vorstellen, was die Hacker mit all meinen Bildern, persönlichen Daten und privaten Gesprächen anstellen können.»