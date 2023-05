Wusste Tina Turner, dass sie sterben wird?

1 / 8 Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren gestorben. imago images/POP-EYE Die Sängerin, eine der bekanntesten Stimmen der Rockmusik mit Hits wie «Proud Mary» und «The Best», litt seit längerem unter gesundheitlichen Problemen. REUTERS Bereits 2017 musste sich Tina Turner einer Nieren-Transplantation unterziehen. Es war schliesslich ihr Mann Erwin Bach, der ihr eine seiner Nieren spendete. REUTERS

Darum gehts Im Alter von 83 Jahren ist Musiklegende Tina Turner in ihrem Haus in Küsnacht ZH am Mittwoch verstorben.

Wenige Wochen zuvor gab die zwölffache Grammy-Gewinnerin ihre letzten Interviews dem «Guardian» und der englischen «Vogue».

Darin sprach sie über ihr Leben und zeigte sich dabei furchtlos.

Mit Songs wie «We Don't Need Another Hero», «The Best» oder «What's Love Got to Do with It» wurde Tina Turner zur weltweiten Rockikone. Um so schwerer trifft am Mittwochabend die Nachricht über ihr Ableben ihre Fans und Freunde. Nach langer Krankheit verstarb die 83-Jährige in ihrem Haus in Küsnacht ZH am Mittwoch, wie ein Sprecher mit einem Post auf Instagram verkündete.

Turner lebte zurückgezogen in ihrem Haus im Kanton Zürich, gab selten bis gar keine Interviews. Doch vor wenigen Wochen machte sie eine Ausnahme. Im April plauderte Turner im Gespräch mit dem britischen Magazin «The Guardian» über ihr Leben und ihre Karriere.

Tina hatte keine Angst davor, älter zu werden

Was bei den Gesprächen auffällt: Tina wirkt sehr reflektiert und vorbereitet. Auf die Frage hin, was ihre grösste Angst sei, antwortet sie: «Ich möchte nie wieder zurück. Ich habe mich so hart durch mein Leben gekämpft, damit ich immer weitergehen konnte.» Auch die Angst vor dem Älterwerden wurde im Interview thematisiert. Doch davon zeigte sie sich unbeeindruckt. «Das ist das ganze Abenteuer des Lebens, und ich nehme jeden Tag mit dem an, was er bringt.»

Weiter verrät die 83-Jährige, sie wolle als «Queen of Rock’n’Roll» den Leuten in Erinnerung bleiben und als «eine Frau, die anderen Frauen gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, zu ihren eigenen Bedingungen nach Erfolg zu streben.»

Tinas Wahlheimat Schweiz

Mit der englischen Ausgabe der «Vogue», erschien im April ein weiteres Gespräch mit Tina Turner. Darin gesteht sie: «Ich bin so froh, im Ruhestand zu sein – mit 83 Jahren habe ich es mir verdient.» Weiter lässt sie ihr Leben Revue passieren: «Mein Leben war voller Erlebnisse, aber es gab auch viele traurige Momente, die ich jetzt vergebe und zu vergessen versuche.» Über den Sinn des Lebens rätselte sie zudem: «Vielleicht ist das die Antwort: vorwärtsgehen, loslassen und versuchen, das Leben mit Liebe zu füllen. Das ist es, wo ich jetzt bin, und ich bin dankbar dafür.»

60 Jahre lang war Tina Turner im Musikbusiness tätig und gewann in dieser Zeit zwölf Grammys und bekam einen Stern sowohl auf dem Hollywood Walk of Fame als auch auf dem St. Louis Walk of Fame. Erst 2021 wurde sie in die «Rock & Roll Hall of Fame» in Cleveland in den USA aufgenommen. «Wenn sie mir mit 81 Jahren immer noch Auszeichnungen geben, muss ich irgendetwas richtig gemacht haben», witzelt sie bei der Zeremonie, welcher sie per Videozuschaltung aus der Schweiz beiwohnte.