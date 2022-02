Gregory Hofmann: «Ich möchte unbedingt der Schweiz etwas zurückgeben»

1 / 8 Gregory Hofmann ist zurück in der Schweiz und spielt wieder für den EV Zug. Patrick Straub/freshfocus In der NHL machte der 29-Jährige 24 Spiele für die Columbus Blue Jackets. Instagram Wegen seiner Familie kehrte er in die Schweiz zurück, für die Geburt seiner Tochter. Instagram

Darum gehts Gregory Hofmann kehrte wegen seiner Familie aus der NHL in die Schweiz zurück.

Seit er wieder in der Heimat ist, scort der 29-Jährige fleissig.

Doch das ist ihm nicht genug, er will mehr, er will sich stets verbessern.

Zuerst: Gratulation zur Geburt Ihrer Tochter, was für ein schönes Ereignis.

Ja, das ist wunderschön, ein unglaubliches Gefühl. Wir sind alle sehr glücklich.

Hat Ihnen Ihre Tochter Jamie Lee auch nochmals Auftrieb gegeben?

Ja, sicher. Ich habe nun meine Familie, meine Frau, meine Tochter, in der Nähe – ich sehe sie jeden Tag. Das ist eine riesige Motivation, das gibt mir Energie, Vertrauen und ich habe Spass, wenn ich spiele.

Von wem aus kam der Impuls für eine Rückkehr, mehr von Ihnen oder Ihrer Frau?

Das war eine Kombination, ich bin ja mit meiner Frau verheiratet, wir haben darüber gesprochen und diskutiert. Es war keine Entscheidung nur von ihr oder nur von mir.

Es hat sich sofort auf dem Eis gezeigt, dass Sie sich in der Schweiz wohlfühlen. Was sagen Sie zu Ihrer Ausbeute von sieben Toren in sechs Spielen, ein Traumstart?

Nein, das würd ich so nicht sagen. Natürlich gibt es positive Dinge zu erwähnen, aber ich habe auch zwei Partien nicht so gut gespielt. Man darf zudem nicht vergessen, dass ich vor meiner Rückkehr in die Schweiz über einen Monat nicht gespielt habe. Es galt, den Rhythmus wieder zu finden. Ein perfekter Start war es für das Team, da wir gewannen. Ich kenne meine Qualitäten, kenne meine Rolle beim EVZ und ich habe noch Potential, mich zu verbessern. Das wird sich Schritt um Schritt ergeben.

«Ich respektiere jeden Kommentar, aber ich habe entschieden und damit lebe ich.» Gregory Hofmann

Man hat von Ihnen gelesen, Sie seien harmoniebedürftig und haben deshalb die NHL verlassen, um bei Ihrer Familie zu sein. Welche Reaktionen haben Sie auf diese Aussagen bekommen?

Ich bin ehrlich, ich habe nicht viel mitbekommen, was die Leute von mir halten. Aber letztlich ist es meine Entscheidung, ich kenne mich selber am besten. Ich respektiere jeden Kommentar, aber ich habe entschieden und damit lebe ich. Und ich bin sehr glücklich, wieder beim EVZ spielen zu können und erfolgreich zu sein.

Nun sind Sie zurück beim amtierenden Meister, Sie kennen fast alle Spieler noch. Ist der EVZ auch eine Familie für Sie?

Ja sicher, schon nur, was der EVZ in den letzten Wochen für mich gemacht hat, ist unglaublich. Aber auch, was wir die letzten Jahre erreicht haben und das Vertrauen, das wir zueinander haben, ist sehr wichtig für mich. Ich freue mich extrem, dass ich wieder dieses Trikot tragen und auf dem Eis dem Team helfen darf.

Liegt die Titelverteidigung drin?

Wenn man in der letzten Saison den Titel gewonnen hat, will man als Team auch dieses Mal dasselbe erreichen, diese Gefühle nochmals erleben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die anderen Mannschaften auch ein Ziel haben: den EVZ zu besiegen. Wir müssen nun ruhig und bescheiden bleiben, unseren Job weiter machen. In den Playoffs beginnt alles wieder bei null. Wir haben aber die Philosophie, uns jeden Tag zu verbessern.

10 Punkte in 6 Spielen Gregory Hofmann hat seit seiner Rückkehr in die Schweiz in sechs Partien für den EVZ sieben Tore erzielt (drei Assists). In der vergangenen Meistersaison mit dem EVZ sammelte Hofmann in 49 Spielen in Regular Season und Playoffs 49 Scorerpunkte (24 Tore, 31 Assists). In der NHL gelangen ihm in 24 Partien sieben Punkte (zwei Tore, fünf Assists). (hua)

Sie werden als fehlendes Puzzleteil genannt, das es braucht für den Titel. Wie gehen Sie mit diesem Druck um?

Der Druck ist immer da, der war auch da, als ich vor zwei Jahren beim EV Zug unterschrieben habe. Genoni (der EVZ-Goalie, Red.) hat da auch unterschrieben und wir wussten, dass wir beide Elemente waren, die den EVZ besser machen. Auch jetzt wissen wir, dass wir Qualität besitzen, aber auf der anderen Seite können wir alleine nichts erreichen. Wir brauchen dieselbe Einstellung für alle Spieler. Nur so kannst du etwas erreichen, das war auch letztes Jahr so, als wir Meister wurden.

Zunächst folgen nun die Olympischen Spiele. Was erwarten Sie in Peking?

Es ist unglaublich, so etwas in seiner Karriere zu erleben. Ich habe das Glück, dass ich bereits zum zweiten Mal dabei bin. Ich erwarte ein super Turnier mit Mannschaften, die viel erreichen wollen. Auch mit der Schweiz haben wir grosse Ziele. Ich möchte unbedingt dem Land und den Fans etwas zurückgeben. Wir haben schwierigere Jahre hinter uns, es wäre schön, etwas zu erreichen mit diesem Team.

Die Spiele sind ein schönes Zückerchen, das Sie auch nur bekommen, weil Sie heimgekehrt sind. Ein weiterer Bonus?

Ja, das ist ein Bonus. Für mich ist es aber immer ein spezielles Gefühl, wenn ich das Schweizer Dress tragen darf. Ich probiere immer, mein bestes Hockey zu zeigen. Ich will dem Team helfen und zeigen, dass wir zusammen harmonieren.