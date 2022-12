Doktor Sex: «Ich muss an ältere Frauen denken um zum Orgasmus zu kommen!»

Antwort von Doktor Sex

Lieber Julian Normal ist ein grosses Wort, das sich in viele Richtungen biegen und auf beliebige Themen anwenden lässt. Unzählige Individuen und Gruppen verwenden es, um ihrem Anliegen Gewicht zu geben oder das scheinbar Richtige vom scheinbar Falschen abzugrenzen. Auch im Feld der menschlichen Sexualität wird immer wieder von Normalität gesprochen, obschon in Fachkreisen mittlerweile als gesichert gilt, dass es eine solche nicht wirklich gibt. Nur wenige Verhaltensweisen oder Präferenzen gelten diesbezüglich als Störung oder Krankheit. Deine Marotte gehört sicher nicht dazu. Ich vermute, dass deine Vorliebe eine temporäre ist und primär damit zu tun hat, dass du deinen Pornokonsum auf ältere Frauen ausgerichtet hast. In anderen Worten: Du hast deine Erregung im Lauf der Zeit an diese Form von Reiz gekoppelt.

In Fantasien und Filmen auch jüngere Frauen auftreten lassen

Wichtig scheint mir deshalb, dass du dein neuronales System mit anderen Formen von visuellen, sexuellen Reizen konfrontierst und in deinen Fantasien und Filmen auch jüngere Frauen auftreten lässt. Sinnvoll könnte zudem sein, einige Zeit ganz auf Pornos zu verzichten und Ruhe in deine Gedanken und deine Nerven einkehren zu lassen.



Zum Schluss noch dies: Es ist naheliegend, dass du dich mit 22 an Frauen orientierst, die in einer anderen, reiferen Lebensphase sind. Das Unbekannte und Unerreichbare wirkt anziehender als das, was einem im Alltag ständig begegnet.



Bedenke jedoch: Alles hat seine Zeit. Es könnte in ein paar Jahren gerade umgekehrt sein und du fühlst dich als reifer Mann von jüngeren Frauen angezogen – nicht zuletzt, weil du glaubst, in deinen jungen Jahren etwas verpasst zu haben.