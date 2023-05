«Huere Sch**dreck» – Food-Kurier entnervt über Critical Mass

Ein Food-Kurier ist genervt von den Teilnehmern der Critical Mass in Zürich.

Jeden letzten Freitag im Monat findet in Zürich die Kundgebung Critical Mass statt.

Freitagabend in Zürich: wummernde Bässe, Hunderte ziehen mit ihren Velos durch die Innenstadt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen rechts oder links ranfahren, weil die sogenannte Critical Mass die ganzen Strassen mit ihren Velos in Anspruch nehmen.

Einem Food-Kurier wurde das Ganze am Freitagabend zu viel. In einem Video von ZüriToday ist zu sehen, wie er mit seinem Lieferdienst-Auto auf dem für die Fahrräder vorgesehenen Velostreifen steht. «Ich muss arbeiten, ich warte schon eine halbe Stunde», schnauzt der Kurier die Teilnehmer der Critical Mass an. Seine Kunden seien bereits hässig. «Das ist doch ein Scheissdreck, bitte geht weg!», poltert er.