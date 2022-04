Hohe Abzüge: «Ich muss im ersten Lehrjahr mehr als 1000 Franken für Berufskleider zahlen»

Finanzhilfe für Lernende

Grundsätzlich ist die Mehrheit der Lernenden zufrieden mit ihrer Ausbildung. In einer Umfrage gaben 76 Prozent der Lernenden an, dass sie sich wieder für eine Lehre entscheiden würden, sagt Personalexpertin Stefanie Näf von Yousty. Die Lehre sei auch der einzige Ort, an dem junge Erwachsene nach der Oberstufe einen Lohn erhalten. Viel Lohn gebe es allerdings in kaum einer Branche, sagt Personalexpertin Ursula Bergundthal. Lernende sollten aber auf keinen Fall eine Lehre beginnen, nur weil sie dort ein paar Hundert Franken mehr bekommen. «Viel wichtiger ist, dass sie Freude am Beruf haben», sagt Bergundthal. Auch wenn die finanzielle Situation in der Ausbildung bisweilen eng ist, lohnt es sich meistens, bis zum Abschluss durchzuhalten. Grundsätzlich sind die Eltern bei einer Erstausbildung unterstützungspflichtig. Zudem gibt es Stiftungen, welche Stipendien vergeben, oder Hilfe beim Sozialamt.