Stefanie Heinzmann über ihre beste Freundin - «Ich muss keine To-Do-Listen für diese Freundschaft erfüllen»

Darum gehts Stefanie Heinzmann (32) hat ihre beste Freundin Sara Ritz (41) als 15-Jährige in deren Walliser Tanzstudio kennengelernt.

Nun machen die Sängerin und die Tanzlehrerin erstmals gemeinsame Sache: Sara hat die Choreografie für Stefanies Song «Would You Still Love Me?» aus dem neuen Album «Labyrinth» erarbeitet.

Im Interview blicken die Freundinnen auf ihre Freundschaft zurück – und machen einander die (heul) schönsten Liebeserklärungen.

Stefanie und Sara, ihr kennt euch seit 13 Jahren. Wie hat eure Freundschaft begonnen?

Stefanie: In der Tanz- und Gesangsschule, die sie mit einer Freundin von ihr gegründet hat – ich war 15, ihre Schülerin und verbrachte fortan jede freie Minute in der Schule. Sara: Ich sah sie zum ersten Mal im Gesangszimmer. Ihre Stimme hat mich von Anfang an berührt und der dazugehörige Mensch war sofort in meinem Herz en . Ich bewegte sie dann zum Tanzen.

Wo steht ihr heute?

Sara: Sie ist das Firmg otti meiner älteren Tochter, es hat sich eine intensive Freundschaft entwickelt. Unser Leben verläuft in vielen Dingen parallel.

Was meinst du damit?

Stefanie: Mit 18 hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Sara wusste, wies mir geht und was ich brauche, weil sie die gleiche Krankheits-Geschichte als Teenagerin durchgemacht hat. Sie hat dann meinen Rücken mit Bewegung und Tanz wieder aufgebaut – w ir verbrachten damals viele Stunden in ihrem Tanzsaal. Während wir tanzten, lag ihr Baby auf einem Deckeli neben uns.

Für Stefanies Video zum Song «Would You Still Love Me» habt ihr erstmals gemeinsame Sache gemacht.

Sara: Ich habe die Choreografie gemacht. Wir haben uns für eine « strukturierte Impro » entschieden. Das heisst: Wir haben getanzt und geschaut, was dabei rauskommt, darauf einiges verfeinert. Dadurch hatte Stefanie ein Repertoire an Bewegungen, auf die sie während der Improvisation beim Videodreh zurückgreifen konnte.

(Hier siehst du einen Auschnitt aus der gerade von Sara beschriebenen Impro-Sessions.)

Stefanie, in «Would You Still Love Me» gehts um eine besondere Art von Liebe. Erklär das bitte.

Stefanie: Ich singe im Song von Bedingungslosigkeit. Dass man jemanden auch dann noch liebt, wenn sie oder er nichts ist oder hat. Beim Leistungsdruck in dieser Gesellschaft ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die nicht auf deine Leistung angewiesen sind, sondern auf dich als Mensch.

Ist eure Freundschaft dafür ein gutes Beispiel?

Stefanie: Absolut. Ich hatte vo r fünf, sechs Jahren eine Phase, in der ich müde, unsicher und überfordert war. Sara sagte immer: « Stefanie, es ist egal, was du tust. Auch wenn du nicht mehr singst und beschliesst, jetzt nur noch Brot zu backen, dann liebe ich dich immer noch. » Ich muss keine To-Do-Listen für diese Freundschaft erfüllen. Sara gibt mir das Gefühl, dass sie immer da ist, egal , was passiert.

Stefanie Heinzmanns neues Album heisst «Labyrinth». Falls du die Single «Would You Still Love Me» noch nicht gesehen hast – voilà, der Clip: