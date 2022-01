Überstunden schieben - «Ich muss meine Ferien abbrechen, weil die Kollegin in Quarantäne ist»

Das ist der Unterschied zwischen Überzeit und Überstunden:

Im Arbeitsvertrag ist festgelegt, wie viele Stunden Arbeitnehmende leisten müssen. Wer mehr arbeitet als die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit, leistet Überstunden. Von Überzeit ist hingegen die Rede, wenn die wöchentliche Höchstarbeitszeit vom Arbeitsgesetz überschritten wird. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt 45 Stunden in industriellen Betrieben sowie für Büropersonal, technische Angestellte und Verkaufspersonal in Grossbetrieben des Detailhandels. Für alle übrigen Arbeitnehmenden sind es 50 Stunden pro Woche. Wer diese Höchstarbeitszeit überschreitet, leistet Überzeit. Überzeiten stellen in der Regel auch Überstunden dar, hingegen müssen Überstunden nicht zwingend Überzeiten sein.