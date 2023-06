Lewis Capaldi: Sagt der Schotte alle Schweiz-Konzerte ab?

1 / 4 Lewis Capaldi hätte am 7. März die Schweiz beehren sollen, doch der Gig musste aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden. Alexandra Gavillet Jetzt kommt der nächste Schock für seine Fans. Bis zu seinem Auftritt am Glastonbury-Festival, das vom 21. – 26. Juni in Somerset im Südwesten Englands stattfindet, sagt der Musiker alle Konzerte ab. IMAGO/ANP Mit seiner «Broken by desire to be heavenly sent – Global Tour 2023» kommt er dann am 28. Juni 2023 ins Zürcher Hallenstadion. IMAGO/ZUMA Wire

Nachdem er den ersten Konzerttermin im Rahmen seiner «Broken by desire to be heavenly sent – Global Tour 2023» im Zürcher Hallenstadion am 7. März 2023 aufgrund einer Bronchitis verschieben musste, könnte nun der nächste Schock für alle Lewis-Capaldi-Fans in der Schweiz kommen. Der schottische Musiker sagt alle Konzerte und Auftritte vor dem Glastonbury-Festival, das vom 21. – 26. Juni in Somerset im Südwesten Englands stattfindet, ab.

«Die letzten Monate waren physisch und psychisch sehr viel. Ich war seit Weihnachten nicht mehr richtig zu Hause und im Moment fällt es mir schwer, alles in den Griff zu bekommen», schreibt Capaldi auf Instagram. Und weiter: «Ich muss mich ausruhen, mir die Zeit nehmen, um mich zu erholen und für Glastonbury und all die anderen unglaublichen Shows, die auf mich zukommen, in Bestform zu sein.» Er wolle die Wochen nutzen, um «einfach Lewis aus Glasgow zu sein» und Zeit mit seinen Freunden und seiner Familie verbringen und normale Dinge tun. «Ich hoffe, ihr habt Verständnis», so Capaldi an seine Fans gerichtet.

Sollte Lewis nach seiner Pause nicht wieder bühnenfit sein, dürfte dies Konsequenzen für seine Auftritte in der Schweiz haben. Mit seiner Tour macht der Schotte am 28. Juni Halt im Zürcher Hallenstadion. Am Freitag, 30. Juni, steht Capaldi dann am Openair St. Gallen auf der Bühne.

Lewis Capaldi leidet am Tourette-Syndrom

Neben der Erschöpfung leidet der Sänger auch am Tourette-Syndrom. Erst im letzten Jahr teilte er die Diagnose mit der Öffentlichkeit. Dabei handelt es sich um eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich in unerwünschten Bewegungen oder Geräuschen, sogenannten Tics, äussert. Capaldi sprach im September in einem Instagram-Livestream über seine Erfahrungen mit der Störung. Die Tics würden ständig kommen, egal, ob er gestresst, aufgeregt oder glücklich sei. «Es sieht viel schlimmer aus, als es ist. Manchmal ist es ziemlich unangenehm und schmerzhaft. Aber es kommt und geht», so der Sänger.

In einem Interview mit «The Times» teilte er mit, dass die Krankheit ihn dazu zwingen könnte, die Musik ganz aufzugeben. «Mein Tic wird auf der Bühne jetzt ziemlich schlimm», so der 26-Jährige. «Ich versuche, das in den Griff zu bekommen. Wenn ich das nicht kann, bin ich am Ar***.» Sollte ich an den Punkt kommen, an dem ich mir selbst irreparablen Schaden zufüge, höre ich auf», fügt er hinzu. «Ich hasse Übertreibungen, aber diese Option ist leider sehr real.»

