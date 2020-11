Während manche andere Promis ihr Liebesleben privat halten, haben Camila und Shawn kein Problem damit, ihre Zuneigung in aller Öffentlichkeit zu zeigen. Das gilt sowohl fürs Rummachen als auch für überschwängliche öffentliche Liebesbekundungen.

Seit Camila Cabello (23) und Shawn Mendes (22) vergangenen Sommer mit «Señorita» einen Megahit gelandet haben, sind die beiden ein Paar. Am Samstag verfasste die Sängerin einen umfassenden Instagram-Post, in dem sie über die Liebe philosophiert und von ihrem Musiker-Freund schwärmt.

«Ich habe mit diesem Typen viel über die Liebe gelernt», so Camila unter einem Knutschbild von ihr und Shawn. «Es gibt nicht nur die glücklichen Momente, die man in Bildern und Videos sieht», schreibt die «Havana»-Sängerin weiter.

Sie erklärt: «Wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, fühlt es sich an, als sei die Person ein Spiegel, der dich reflektiert. Ich muss mich ständig mit meinen Ängsten, Unsicherheiten, Denkmustern und Überzeugungen auseinandersetzen. Manchmal ist das chaotisch, unbequem und hässlich.»

Camila will sich verwundbar zeigen

Die Liebe bringe uns alle durch ihre «unerbittliche Kraft» aber dazu, mutiger, weiser und besser zu werden. «Es ist für uns so instinktiv zu lieben, auch wenn unser Verstand uns manchmal davor zu schützen versucht», sinniert Camila weiter. «Verliebt zu sein bedeutet, sich immer wieder für diese Person zu entscheiden, mit der wir die schwierigen Sachen durchmachen. Und das ist viel schöner und echter als Perfektion», stellt sie klar.

Auch Shawn schwärmt öffentlich

In den Kommentaren gibts viel Zuspruch von Promis. Schauspielerin Lily Collins (31) schreibt etwa: «Das ist so schön und wahr. Ich weiss genau, wovon du sprichst. Ihr zwei seid so süss.» Und Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (35) findet: «Ich liebe euch zwei zusammen.»