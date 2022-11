Das sagen Eva Herzog und Elisabeth Baume-Schneider zur Nomination

So stimmte die Fraktion

Die Kandidatinnen betonen ihre Gemeinsamkeiten

An der Medienkonferenz, wie auch im Interview mit 20 Minuten, betonen beide, dass sie sich sehr ähnlich seien. Eva Herzog meint auf die entsprechende Frage, sie wisse nicht einmal, ob sie in der Kommission oder im Ständerat schon jemals anders abgestimmt habe als Elisabeth Baume-Schneider. Auf die Nachfrage, dass man bei so viel Einigkeit unterstellen könnte, dass das Ticket gar keine echte Auswahl sei, meinte Herzog: «Genau gleich sind zwei Personen ja trotzdem nie.»