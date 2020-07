«Ich muss pro Woche zehn Sexbots eliminieren»

«Morning Show»-Moderatorin Andrea ärgert sich in der aktuellen Folge «Drei x Drei» über Sexbots auf Instagram. Wie die Diskussion von der Social-Media-Plage zu Tennisstar Roger Federer abschweift? Der Podcast ist in der Radio-Section deiner 20-Minuten-App, bei Spotify, Google Play sowie auf iTunes und Tune In verfügbar.