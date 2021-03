1 / 4 «Meine 16-jährige Tochter hat immer wieder mit Selbstmord gedroht, wenn wir sie mit ihrem Verhalten konfrontieren wollten», sagt K.P. Daniel Karmann/dpa P. habe seine Frau gar von den Ausbrüchen seiner Tochter beschützen müssen. Pexels «Meine Tochter sperrte sich regelmässig ein und warf Gegenstände auf den Boden», sagt D.L. Sebastian Gollnow/dpa

Darum geht’s Laut verschiedenen Fachstellen kam es im Pandemie-Jahr zu einem Anstieg von Fällen häuslicher Gewalt. Täter war aber oft nicht der Partner oder die Partnerin, sondern das eigene Kind.

Zwei Eltern erzählen von ihren Erlebnissen.

An- und Herumschreien, Beschimpfen, Drohen, Schlagen: Fachstellen für Opfer häuslicher Gewalt haben in den letzten Monaten vermehrt Meldungen von Eltern erhalten, die von ihren Kindern physische und psychische Gewalt erfahren haben. Ein Vater aus dem Thurgau und eine Mutter aus Zürich, die Opfer dieser Gewalt wurden, haben ihre Geschichte mit uns geteilt:

Vater K.P.* (56): «Meine Tochter zeigte mich an»

«Meine 17-jährige Tochter hat immer wieder mit Selbstmord gedroht, wenn wir sie mit ihrem Verhalten konfrontierten. Häufig kam es zu Situationen, in denen sie ihre Mutter geschubst hat, etwa wenn sie in den Ausgang wollte, aber die vereinbarten Sachen nicht erledigt hatte. In solchen Fällen musste ich meine Frau vor ihr beschützen und dazwischen gehen. Als ich sie während einer solchen Revolte am Handgelenk festgehalten hatte, zeigte mich meine Tochter bei der Polizei wegen körperlicher Gewalt an.

Häufig verband sie sich die Unterarme, bevor sie nach draussen ging, sodass alle glaubten, dass wir zu Hause unser eigenes Kind schlagen. Was sie hier tat, ist wirklicher Psychoterror. Neben den genannten Vorfällen gehörten Schreianfälle, unerlaubtes Rauchen im Haus, Chaos im Zimmer und Drohungen zu unserem Alltag.

Vor etwa zwei Jahren hat die unrühmliche Lage ihren Höhepunkt erreicht: Unsere Tochter hatte sich eines Tages an ein Krankenhaus gewandt und dort gedroht, sich das Leben zu nehmen, wenn sie weiterhin bei uns bleiben müsste. Danach ist sie für kurze Zeit in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden, wo sie unter anderem an Drogen herangekommen ist. Einen rebellischen Geist hatte meine Tochter schon immer, was sich auch in der Schule gezeigt hat. Als sie eine Lehre angefangen hat, wurde ihr nach einigen Wochen gekündigt. Sie ist nicht damit klargekommen, wenn die Chefin ihr sagte, was sie machen soll. Sie will grundsätzlich als Erwachsene angesehen werden, damit sie machen kann, was sie will.

Unsere Tochter drohte, sich das Leben zu nehmen, wenn sie weiterhin bei uns bleiben müsste. K.P.

Nachdem unsere Tochter wegen Drogendelikten und Ladendiebstahls von der Polizei verhaftet wurde, haben meine Frau und ich vor etwa einem Jahr eine Sozialarbeiterin eingeschaltet. Seither hat sich die Situation innerhalb der Familie etwas verbessert. Unser Kind absolvierte auch einige Wochen lang ein Praktikum in einem Altersheim. Ich bin überzeugt, dass meine Tochter ohne den Einsatz der Sozialarbeiterin heute irgendwo untergebracht wäre.

Diese Zeit war die Hölle. Man macht sich ständig Sorgen. Das kann einen völlig zerstören. Gleichzeitig muss man sich immer vor der Öffentlichkeit rechtfertigen. Auf uns Eltern wird immer mit dem Finger gezeigt.»

Mutter D.L.* (43): «Meine Tochter ritzte sich in der Schule»

«Seit etwa einem Jahr habe ich zu Hause heftige Auseinandersetzungen mit meiner 12-jährigen Tochter. Ich hatte viele schlaflose Nächte, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Sie hatte zu Hause und draussen herumgeschrien und vorher immer die Fenster und Türen geöffnet, sodass die Nachbarn alles mithören können. In unserer Nachbarschaft dachte man, dass wir unsere Tochter schlagen würden. Die Schreianfälle zu Hause haben angefangen, als Probleme in der Schule aufgetreten waren. Dabei kam es immer wieder zu Konflikten mit anderen Kindern. Die Klassenlehrer waren mit meiner Tochter überfordert, sie hat ihre Frustration über die schulische Situation zu Hause abgeladen.

Als ich ihr sagte, dass ihr Verhalten in der Schule unpassend ist, wurde sie uns gegenüber aggressiv. Zu Beginn machte sie ihre Hausaufgaben nicht mehr, danach sperrte sie sich regelmässig im Bad ein und warf Gegenstände auf den Boden. Es ist auch vorgekommen, dass sie sich aus Wut geritzt hat – sogar in der Schule. Als meine Tochter – unter anderem darum – in ein Sondersetting wechseln musste, unterrichtete ich sie vorübergehend zu Hause. Die Lage wurde aber nicht besser, im Gegenteil. Mir ging es dabei sehr schlecht, die Situation hat unsere ganze Familie belastet. Man fühlt sich richtig hilflos.

Wir hätten als Eltern von Anfang an strikte Grenzen setzen sollen. D.L.

Zu diesem Zeitpunkt haben mein Mann und ich gemeinsam mit unserer Tochter ein pädagogisches Coaching begonnen. Es zeigte sich, dass unser Kind mir und meinem Mann lange nicht vertraut hatte. Sie dachte, wir würden nicht an sie glauben. Seit dem Coaching hat sich die Situation innerhalb der Familie verbessert, und trotzdem muss stets daran gearbeitet werden. Wir hätten als Eltern viel früher reagieren und von Anfang an strikte Grenzen setzen sollen, sodass unsere Tochter versteht, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat.

Inzwischen kommt sie häufiger zu uns, wenn sie über etwas reden möchte. Wenn ich ihr genug Zeit lasse, öffnet sie sich und erzählt uns von ihrem Alltag – sowohl das Gute, wie auch das Schlechte. Wir haben trotzdem noch einen langen Weg vor uns, aber wir hoffen natürlich, dass es mit diesem Neuanfang jetzt besser wird.»

*Namen der Redaktion bekannt.