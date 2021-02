Zwei Stunden steht die 20-Jährige in der fremden Wohnung, bis ihr Date zurückkehrt.

Jan sieht aus, wie ich mir einen perfekten Mann vorstelle: Er hat helle Augen und dunkle Haare, ist ein bisschen grösser als ich und sportlich, ohne gleich ein richtiges Muskelpaket zu sein. Ausserdem interessieren wir uns beide sehr für Geschichte und Sport, also eine richtig gute Ausgangslage für ein Date. Denkste.

Ein erstes Date in einer halbleeren Wohnung

Zu dem Zeitpunkt, an dem ich mich mit Jan verabredet habe, waren die Restaurants gerade geschlossen und deswegen habe ich mich zu ihm nach Hause einladen lassen. Jaja, ich weiss schon, das ist nicht ganz ungefährlich, aber irgendwo muss man sich ja treffen. Ich mache mich also auf den Weg zu ihm und bin richtig aufgeregt – ich hab mich auch extra schön angezogen!

Jan öffnet mir die Tür und sofort fällt mir auf, dass in seiner Wohnung lauter Kartonkisten herumstehen. Ja, er sei eben gerade am Zügeln, sagt er – und drückt mir mit den Worten «Kannst du die eben kurz runterbringen?» einen der Kartons in die Hand. Ich war ein bisschen irritiert aber hey, klar kann ich die Kiste schnell runterbringen. Wieder oben setze ich mich hin, während Jan weiterhin seinen Hausrat verpackt.