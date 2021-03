Crystal Meth ist in der Schweiz auf dem Vormarsch: Vor fünf Jahren wurden in der Schweiz rund zwei Kilogramm des Rauschgifts sichergestellt, 2020 waren es schon fast 10 Kilogramm – über vier Mal mehr. Grössere Methamphetamin -Fälle häufen sich in den letzten Monaten. Ein Beispiel ist die Basler Bande , welche Anfang März vor Gericht stand, weil sie über Jahre kiloweise m it der Droge handelte.

Patric, 30 – Selbstmordgedanken wegen Crystal Meth

Auf Sexpartys in der Schwulenszene ist Patric zum ersten Mal mit Crystal Meth in Berührung gekommen . Er konsumiert die Droge seit zwei Jahren intravenös. « Man redet immer davon, dass es Drogen gibt, die schon beim ersten Mal süchtig machen. Bei Crystal ist das tatsächlich so », sagt der 30-Jährige. Er lasse sich in diesen Tagen in eine Entzugsklinik einweisen. « Ich hatte Selbstmordgedanken, weil mich die Droge aufgefressen hat. Psychisch und körperlich » . Er sei derart in finanzielle Nöte geraten, dass er seinen Körper verkauft habe, um seine Sucht finanzieren zu können. « Vor Kurzem hatte ich einen derart schlimmen Trip, dass ich mich so stark am Arm verletzt habe, dass die Ärzte zwei Wochen brauchten, um alles wieder zusammenzuflicken » . Nun habe er sich zwischen seinem Leben und Crystal Meth entscheiden müssen.