Bezirksgericht Murten : Mann zwang Partnerin zur Prostitution

Ein 40-jähriger Bosnier musste sich letzte Woche vor dem Bezirksgericht in Murten FR verantworten. Nachdem der Beschuldigte herausgefunden hatte, dass seine Freundin sich auf Dating-Webseiten angemeldet hatte, soll er sie im Jahr 2019 während sechs Monaten zum Anschaffen gezwungen haben. Zudem soll sie auf seinen Druck hin Marihuana verkauft haben, um die Haushaltskasse aufzubessern, wie «Le Matin Dimanche» berichtet. Dem Angeklagten wird weiter zur Last gelegt, mit seiner Partnerin systematisch nicht-einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt und ihr jeweils mit dem Tod gedroht zu haben, wenn sie die Beziehung beenden wollte.

«Seit Jahren sagte ich, dass ich ihn für immer verlassen würde, aber er fand jedes Mal einen Trick, um mich zum Bleiben zu bewegen. Ich musste tun, was er sagte, da ich nicht mehr die Kraft hatte, Nein zu sagen», wird die Geschädigte zitiert. Mit der illegalen Tätigkeit als Sexarbeiterin verdiente die 39-Jährige mehr als 10’000 Franken bei rund 50 Terminen. Mit ihren Kunden kam sie via Kleinanzeigen in Kontakt, in denen sie ausschliesslich Oralsex und Masturbation anbot. Der Beschuldigte bestreitet, die Rolle des Zuhälters gespielt zu haben. Vielmehr habe er alles getan, um seine Partnerin aus der Prostitution herauszuholen, beteuerte er.