Besitzerin sucht nach Töfffahrer : «Ich musste zusehen, wie er meine Babykatze überfuhr und abhaute»

Eine Frau (24) musste mit ansehen, wie ihre junge Katze von einem Motocross getötet wurde. Der Fahrer machte sich aus dem Staub. Nun sitzt sie auf einer hohen Tierarztrechnung.

Tania Duncan (24) fällt es schwer, über jenen Tag zu reden, als ihre junge Katze Angelina vor ihren Augen überfahren wurde. «Ich habe seither Albträume und Gewissensbisse, weil ich ihr nicht helfen konnte», sagt die Frau aus Diessbach bei Büren. An jenem Tag im August fuhr ein Mann auf einem Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit die Quartierstrasse hinunter, in der die Seeländerin lebt. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt per Zufall gerade auf der Strasse. Als sie sich umdrehte, war es schon zu spät: «Ich musste zusehen, wie er mein Kätzchen überfuhr und einfach abhaute.»