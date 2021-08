100-jährige Kanada-Pappel am Basler Wiesendamm notgefällt

Wenn man die Pflegeroutine begutachtet, in deren Genuss die alte Kanada-Pappel am Wiesendamm im Kleinbasel gekommen ist, fällt auf: Die Stadtgärtnerei scheute keine Arbeit, den Baum am Leben zu halten. «Wir pflegten den Baum besonders aufmerksam und kontrollierten seine Standsicherheit regelmässig», so Jean-Luc Obermeyer, Leiter Kreis Kleinbasel von der Stadtgärtnerei. Das Alter der imposanten Pappel sei beträchtlich. «Ich schätze, dass sie zwischen 80 und 100 Jahre alt ist», so Obermeyer.