Menschen in der Innenstadt von Nashville wurden am frühen Freitagmorgen durch eine heftige Explosion geweckt. Zeugen erzählen, wie sie auf die Detonation reagierten.

1 / 10 In Nashville explodierte am Freitagmorgen (Ortszeit) ein Wohnwagen. via REUTERS Die Explosion beschädigte die umliegenden Gebäude. via REUTERS Die Polizei spricht von einer vorsätzlichen Tat. via REUTERS

Darum gehts In der US-Stadt Nashville hat eine Explosion am Freitagmorgen die fast verlassenen Strassen erschüttert.

Fenster zerbrachen, Gebäude wurden beschädigt und drei Personen wurden verletzt.

Ermittler vermuteten eine «absichtlichen Tat», berichtete ein Polizeisprecher.

Am frühen Weihnachtsmorgen wurden die Bewohner der Second Avenue in der Innenstadt von Nashville durch ein lautes Dröhnen geweckt. Es war rund 6.30 Uhr, als plötzlich die Gebäude in der unmittelbaren Umgebung durch die Wucht einer heftigen Explosion schüttelten und Dutzende Alarme gleichzeitig losgingen. Wie der Nachrichtendienst Yahoo schreibt, sei die Detonation neun Wohnblocks entfernt noch zu spüren gewesen.

Bei Buck McCoy begann plötzlich Wasser aus der Sprinkleranlage in seiner Wohnung im Parterre zu strömen. In einem Video, das er auf Facebook postete, sind im Hintergrund Schreie von Menschen in Panik zu hören, draussen sind Flammen und schwarzer Rauch zu sehen. McCoys Wohnung ist komplett zerstört.

« Alle meine Fenster, jedes einzelne wurde nach Aussen gerissen. Wenn ich dort gestanden hätte, wäre es schrecklich gewesen » , sagte er dem Sender ABC7. « Es fühlte sich wie eine Bombe an. Es war wirklich gewaltig. » Der Z euge berichtet von mindestens drei komplett in Flammen stehenden Autos und von Bäumen, die durch die entstandene Hitze ausgebrannt seien. «Ich stand heute dem Tod sehr nahe, aber ich hatte wohl einen Engel an meiner Seite.»

«Ich packte meine Handtasche und meinen Hund»

Carissa Kelly erzählt dem lokalen Sender Kron4, dass sie drei Explosionen gehört habe. Die Tür und die Fenster in ihrem Schlafzimmer seien durch die Erschütterung rausgerissen worden. « Ich stieg sofort aus dem Bett, packte meine Handtasche, meinen Hund, zog Stiefel an und rannte aus dem Gebäude. Ich dachte zuerst, dass Feuer in unserem Gebäude ausgebrochen sei. Die Türen meiner Nachbarn waren ebenfalls herausgerissen. » In ihre Wohnung könne sie nicht zurück, die sei komplett zerstört, sagt Kelly weiter.

So wie ihr gehe es vielen Menschen aus der Nachbarschaft. Die meisten seien bei einer Temperatur von minus 7 Grad ohne Jacke aus ihren Häusern geflüchtet. Nashvilles Busunternehmen WeGo bringt sie nun an einen warmen Ort.

Derzeit stehen die lokale Polizei sowie das FBI und Mitglieder des Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe (ATF) im Einsatz. Die Ermittler suchen das Gebiet mit Bombenspürhunden ab, um mögliche weitere Explosionen auszuschliessen. Die Gegend wurde komplett abgeriegelt.