Soziales Engagement : «Ich opfere derzeit meine Ferien, um in der Pflege auszuhelfen»

Mit Kreativität hat sich die Community von 20 Minuten in diesem schwierigen Jahr für andere Menschen eingesetzt. Dies sind die Geschichten dazu.

Die Corona-Krise betrifft alle, manche aber mit besonderer Härte. Umso wichtiger ist es in dieser schwierigen Zeit, einander zu helfen. 20 Minuten wollte von der Community wissen, wie sich Einzelne während der Corona-Pandemie für andere Menschen einsetzen. Zahlreiche Leserinnen und Leser meldeten sich auf den Aufruf und erzählen von ihrem Engagement.

Unterstützung für die Pflege während der eigenen Ferien

Reto Hürlimann (29) aus Mollis GL ist als IT-Fachmann bei den V er k e h r sbe t ri e ben Z ür ich tätig. «Ich opfere derzeit meine Ferien, um in der Pflege auszuhelfen. Ich unterstütze ein Alters- und Pflegezentrum im Kanton Glarus», so Hürlimann. Vom 18. Dezember bis zum 3. Januar hilft er zwischen sechs und sieben Stunden am Tag aus. «Ich bin nicht ausgebildet und verrichte deswegen ausschliesslich Aufgaben, die mir zugeteilt werden.» Das Zentrum sei dennoch äusserst froh über die zusätzliche Hilfe. «Ich habe beim Kanton nachgefragt, ob ich den Ges u ndheits- und Pflege sektor w äh r en d dieser schw i e r ig e n Zeit u n t e rstütz en könn t e .»

Geschenke und warmes Essen für Obdachlose

«Ich und ein Freund haben vor einer Woche, mit der Stiftung ‹Zueflucht›, eine Spendenaktion in Zürich auf die Beine gestellt», sagt Joel Bär. Der 22-Jährige und sein Kollege Yann (25) verteilten warmes Essen und Geschenke an Obdachlose auf der Strasse. «In den verpackten Weihnachtsgeschenken waren beispielsweise Handschuhe oder ein warmer Schal», so Bär. Die Aktion sei gut angekommen. Die beiden Männer, die ihr Kollektiv «OneWrld» nennen, hielten die Aktion auf Video fest. «Wir wollen damit andere Menschen dazu inspirieren, auch selber etwas Gutes zu tun und etwas zurückzugeben.» Im letzten Jahr setzten sich die beiden Zürcher für den Amazonas-Regenwald ein. «In diesem schwierigen Jahr war es uns wichtig, ein Projekt in der Schweiz zu lancieren.»

Online-Weihnachtsständli für 90 Altersheime

«Uns als Musikgesellschaft liegt das alljährliche Weihnachtsständli in Alters- und Pflegeheimen sehr am Herzen», sagt Simon Scheurer, Präsident der Musikgesellschaft Lyss. Da dieses aufgrund der derzeitigen Situation ausfiel, liess sich das Kollektiv etwas einfallen. So wurde kurzerhand ein Onlinekonzert samt Weihnachtsgeschichte und Moderation organisiert. «Wir erhielten plötzlich Anfragen aus vielen Kantonen. Schliesslich streamten wir den Event für über neunzig Pflegeinstitutionen», sagt Scheurer. Die Resonanz war riesig: «Wir erhielten viele dankende Briefe und E-Mails, die Leute haben sich sehr darüber gefreut». Wer sich das ganze Konzert noch einmal ansehen möchte, kann dies unter diesem Link.

Kuchen für die Intensivstation

Während des Lockdown wurde für das Pflegepersonal rund um den Globus applaudiert und geklatscht. «Ich habe mir überlegt, wie ich dem Pflegepersonal wirklich eine Freude machen könnte», sagt Margrit Hügli (60) aus Höngg ZH. Kurzerhand motivierte Hügli ihre Freunde und Bekannten, jeweils einen Kuchen für die Corona-Intensivstation im Universitätsspital Zürich zu backen. Vorab informierte sie sich über die geltenden Bestimmungen und erhielt vom Spital grünes Licht für die Aktion. Während sieben Wochen konnte sie dem Pflegepersonal wöchentlich einen Kuchen vorbeibringen. «Die Freude der Beschenkten war riesig. Eine kleine Geste kann viel Freude bereiten», sagt Hügli.