Hund von BMW überfahren - «Ich rannte los und sah nur noch, wie sich Joey überschlug»

Der junge Malinois Joey wurde am Donnerstag in Leymen (F) von einem weissen BMW-SUV angefahren und tödlich verletzt.

Eben noch hatte Joey einem anderen Hund hallo gesagt und kehrte schon zurück zum Haus, als aus dem Nichts ein weisser BMW auftauchte und den Malinois-Rüden seitlich frontal erfasste. «Ich rannte sofort los und sah nur noch, wie sich Joey mehrmals überschlagen hat. Diese Bilder bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf», erzählt Ramona Dousse. Diese Szene spielte sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in Leymen (F), einem elsässischen Dorf unweit von Basel zwischen Biel-Benken und Rodersdorf, auf der Rue de Rodersdorf, ab.

Der BMW-Lenker sei viel zu schnell gefahren, mindestens 50 km/h und das in einer Schulzone mit Tempo 30, sagt Dousse. Der Aufprall mit ihrem Hund war so heftig, dass der weisse SUV einen Teil des vorderen rechten Radkastens verlor, sowie Teile der Stossstange mitsamt eines Sensors. Dousse fuhr mit ihrem schwerverletzten Hund sofort in die Tierklinik Münchenstein.