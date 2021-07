Kritik an Knebelverträgen - «Ich rate jedem Restaurant davon ab, sich mit Uber Eats einzulassen»

Essenslieferdienste florieren in der Coronakrise . So konnte Uber Eats nach dem Schweizer Marktstart vor zwei Jahren kräftig zulegen. Doch während die Uber-Tochter gute Geschäfte mit dem Ausliefern der Speisen macht, müssen sich die Kuriere für wenig Geld abstrampeln . Auch für die Restaurants und Imbiss-Buden ist die Partnerschaft mit der US-Firma ein zweischneidiges Schwert.

Den Restaurants bleibt kaum was übrig

Deshalb bleibt den Restaurants kaum was übrig, wenn sie fast ein Drittel des Umsatzes an Uber Eats abdrücken müssen. Laut Zumofen rechnen die Gastro-Betriebe mit extrem dünner Marge. So machen die Warenkosten etwa 30 Prozent des Gesamtbetrags aus, dazu kommen Löhne, Miete etc.