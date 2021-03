Frage von Tim ans AGVS-Expertenteam:

Ich rauche gelegentlich CBD-Zigaretten. Ich habe gehört, dass ein Drogenschnelltest trotz des THC-Gehaltes von unter einem Prozent positiv ausfallen kann. Darf die Polizei im Strassenverkehr einfach so eine Blutprobe anordnen? Was passiert, wenn ich mich weigere?

Antwort:

Selbst wenn ein Drogenschnelltest nicht anschlägt, könnte die Polizei bei Zweifeln an deiner Fahrfähigkeit die entsprechenden Anzeichen (Schläfrigkeit, verzögerte Reaktion etc.) bei der Staatsanwaltschaft rapportieren. Erhärtet sich der Verdacht, so droht der Entzug des Führerscheins und eine Geld- oder in schweren Fällen auch eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren (Art. 16c Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 16c Abs. 2 lit. a SVG und Art. 91 Abs. 2 lit. b SVG).