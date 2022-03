Freiwillige ziehen in den Krieg - «Ich rechne mit einem Einsatz von einem halben Jahr»

Während die einen gegen Osten in den Kampf ziehen, kommen im Motel auch Flüchtlinge aus der Ukraine an, oft mit viel leichterem Gepäck.

Korczowa, Polen. Freiwillige Kämpfer aus aller Welt kommen mit allerhand Gepäck in einem Motel bei der polnisch-ukrainischen Grenze an .

Bislang wurden die Freiwilligen zu jenem Stützpunkt in der Ukraine gebracht, der am Sonntag beschossen wurde.

Die Männer, die vor dem Motel links von der Autobahn A4 im polnischen Korczowa in Gruppen herumstehen, sind fast alle in Camouflage gekleidet. Viele haben ihre Gesichter verdeckt, einige mit Tüchern mit aufgedruckten Totenkopf-Masken. Sie alle haben ein Ziel: die nahe Ukraine, wo sie sich der «International Legion» anschliessen wollen.

Es sind alle Altersklassen vertreten: vom kaum 20-jährigen Unschuldsgesicht bis zum über 50-Jährigen mit grauem Bart und kleinem Bierbauch. Letztere sind als Amerikaner kaum zu überhören, sie tauschen laut ihre Kriegsgeschichten aus: «In Syrien haben wir …» und «Im Golfkrieg waren wir …». Darauf angesprochen, werden sie schnell still. «No comment» ist alles, was sie sagen.

Keine Fotos von vorne

Die Jüngeren, die freiwillig in den Krieg in die Ukraine ziehen, sind weniger verschlossen – auch wenn sie sich nicht von vorne fotografieren lassen wollen.

Deutscher (28): «Ich rechne mit Einsatz von einem halben Jahr»

Ein 28-Jähriger aus Berlin fällt auf. Eine Narbe verläuft über seine linke Gesichtshälfte, er wirkt durchtrainiert. Ja, er habe Kampferfahrung, er habe Jahre bei der Bundeswehr gedient, sei in mehreren Konfliktgebieten gewesen. Mit dem Kriegsausbruch habe er sein Medizinstudium auf Eis gelegt und sei nach einigen Tagen Bedenkzeit in die Ukraine geflogen. «Ich rechne mit einem Einsatz von einem halben Jahr», sagt er. «Ich hoffe auf einen Vertrag mit der ukrainischen Armee, der das berücksichtigt.»

Was erhofft sich der Deutsche aus Berlin von diesem Einsatz? «Zu kämpfen, bis die Ukraine gewinnt». Auf seine Narbe im Gesicht angesprochen, lacht er: «Die stammt aus einer Barschlägerei in Deutschland!»

Brite (20): «Es wäre verrückt, keine Angst zu haben»

Ein Car kommt angefahren, um die Ausländer zur Grenze zu fahren. «Travel with pleasure» («Reisen mit Freude») steht darauf. Um sechs Uhr morgens steht am nächsten Tag bereits ein Dutzend weiterer Männer vor dem Motel und wartet auf den Transport in die Ukraine. Grobe Schätzungen gehen von bis zu 20’000 Freiwilligen vor allem aus Europa und den USA aus, die sich den Truppen Russlands in den Weg stellen wollen.