Bundesrat Guy Parmelin : «Ich rechne mit einer mehrjährigen Energiekrise»

Wirtschaftsminister Guy Parmelin äussert sich in einem Interview zur Energiekrise. Man habe die Risiken unterschätzt und sich zu sehr auf den Import von Energie verlassen.

Der Bundesrat gab im August diverse Tipps, wie in den kommenden Monaten Energie gespart werden soll.

13 Prozent habe man im September einsparen können, sagt Bundesrat Guy Parmelin in einem Interview.

Der Winter naht und damit die Sorge vor Energieknappheit. Es wird Strom gespart – und das offenbar mit Erfolg, wie Bundesrat Guy Parmelin in einem Interview mit CH Media sagt. «Wir haben gemäss Zahlen der Swissgrid im September 13 Prozent gespart, freiwillig.» Man fahre derzeit also gut mit den Empfehlungen, die der Bundesrat im Sommer gegeben hat. Von Vorschriften halte Parmelin derzeit nicht viel. «Die Schweiz ist auch in der Pandemie-Krise oft mit Empfehlungen besser als mit Vorschriften gefahren.» Sollte es aber zu einer Mangellage kommen, «dann müssen wir bereit sein, Vorschriften zu lassen».