Missbrauchsopfer : «Ich rieche ihn immer noch – das ist mega krass!»

Ein erster Prozesstag vor dem Bezirksgericht Dietikon hat im letzten Oktober stattgefunden. Die Verteidigerin stellte damals den Antrag, das Verfahren einzustellen. «Die beiden Geschädigten konnten ihr damaliges Alter nicht mehr genau angeben. Das ist aber bei der Verjährung von zentraler Bedeutung», sagte sie. In der Schweiz ist schwerer sexueller Missbrauch von Kindern unter zwölf Jahren unverjährbar. Der Prozess wurde unterbrochen, um abzuklären, ob die Knaben damals noch nicht zwölfjährig waren oder schon älter. Die Frage also, ob die Taten verjährt sind oder noch nicht.

«Ich will das auch nicht wissen»

Aus diesem Grund hat das Gericht die beiden Brüder am heutigen Prozess als Zeugen aufgeboten. Der Beschuldigte musste dabei den Gerichtssaal kurzfristig verlassen und in einem separaten Raum die Befragung über eine Videoübertragung verfolgen. Der ältere Bruder, ein heute 41-jähriger Familienvater, sagt: «Ich kann das nicht sagen und will das auch nicht wissen.» Er habe über all die Jahre versucht, den sexuellen Missbrauch zu verdrängen, was ihm auch relativ gut gelungen sei. Deshalb wolle er sich auch nicht mehr daran erinnern.