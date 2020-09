Am 1. September 2020 wurde an der Strasse ein sechsjähriger Bub leicht verletzt, als er von einem Auto touchiert wurde.

An der Huebstrasse in Herisau kommt es laut Anwohnern immer wieder zu brenzligen Situationen.

Die Huebstrasse zwischen Herisau AR und Schachen gilt bei Anwohnern als gefährliche Strasse. Immer wieder komme es hier zu brenzligen Situationen oder gar zu Unfällen. Kürzlich kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriger Bub verletzt wurde. Für Anwohner war dies nur eine Frage der Zeit. «Es ist furchtbar. Die Autofahrer geben Gas wie verrückt», sagt ein Anwohner gegenüber «20 Minuten». Auch auf Facebook machen einige Herisauer ihrem Ärger Luft. «Wie viele Kinder müssen noch angefahren werden, bis sich etwas ändert?», heisst es etwa. Eine andere Herisauerin schreibt: «Ich riskiere hier gefühlt jeden Tag mein Leben, wenn ich aus der Haustür trete.» Die User sind sich einig: Es muss eine Lösung her.

Bei der Polizei ist die Strasse nicht als speziell gefährlich bekannt. «In diesem Jahr wurden mehrfach Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, sogar eine semistationäre Messanlage stand über zwei Wochen an der Huebstrasse. Zu einer Verzeigung kam es nicht», sagt Marcel Wehrlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden.

Es stehen Gespräche mit dem Kanton an

«Der Ball liegt nun beim Kanton, den Verkehr zu beruhigen», sagt ein Mitglied dieser Gruppe. Sie möchte ihre Anliegen dem Kanton präsentieren und Hotspots aufzeigen. Der Kanton solle basierend darauf verkehrsberuhigende Massnahmen in die Sanierung der Strasse miteinfliessen lassen.

Dem Kanton sind die Hände gebunden

Es bestehe beim Kanton bereits ein Projekt, die Huebstrasse auszubauen und ein Trottoir hinzuzufügen, sagt Urban Keller, Leiter des Tiefbaumtes des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Doch ihnen seien momentan die Hände gebunden. Der Grund liegt bei einer Abstimmung aus dem Jahr 2013. Die Herisauer Bevölkerung hatte sich damals gegen eine Ortsplanrevision ausgesprochen. Somit sei es momentan nicht möglich, ein Projekt an der Huebstrasse durchzuführen. «Ein grösseres Problem sind die Autos, die an der Huebstrasse parkiert werden», sagt Keller. So nehmen sich die Anwohner gegenseitig die Sicht weg.