Selenski will «öffentliche Hinrichtung» von Saakaschwili verhindern

In einem Tweet vom Mittwoch hat Wolodimir Selenski erneut auf den ernsten Gesundheitszustand Saakaschwilis hingewiesen und eindringlich um dessen Freilassung gebeten.

In Georgien gibt es grosse Sorge um den Gesundheitszustand des früheren Präsidenten Saakaschwili.

Der Gesundheitszustand des früheren georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili verschlechtert sich immer weiter. Neue Bilder zeigen den abgemagerten ehemaligen Staatschef und Putin-Gegner, der aktuell in einem Spital gehalten und bewacht wird.

Selenski spricht von «öffentlicher Hinrichtung»

Saakaschwili ist «Putins persönlicher Gefangener»

Saakaschwili war von 2004 bis 2013 Präsident Georgiens und regierte das Land während des Krieges mit Russland um Südossetien im Jahr 2008. Nach seiner Zeit als Präsident emigrierte er in die USA, im Jahr 2015 wurde er Präsidentenberater in der Ukraine , bis zum November 2016 war er Gouverneur der ukrainischen Oblast Odessa. Zwischenzeitlich besass er gar die ukrainische Staatsbürgerschaft, aktuell ist er staatenlos.

Wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs wurde er im Jahr 2018 in Abwesenheit zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, nach seiner überraschenden Rückkehr nach Georgien Ende 2021 wurde er verhaftet. Mit einem Hungerstreik protestierte er gegen die Verhaftung und hat inzwischen fast 50 Kilo Gewicht verloren. In dem Spital, in dem er aktuell hospitalisiert ist, darf ihn ausser seiner Mutter niemand besuchen, er wird rund um die Uhr von bewaffneten Sicherheitskräften bewacht.