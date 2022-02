Strafgericht BS  – «Ich sage vor Gott, dass ich dieses Geld nicht bekommen habe»

1 / 3 Die Geschädigte fiel auf Liebesversprechen und vermeintlich lukrative Investments herein und wurde so um insgesamt mehr als 200’000 Franken betrogen. 20min/Matthias Spicher Die 55-Jährige und ihr ehemaliger Geliebter, ein 41-jähriger Kameruner, sehen sich nun vor dem Basler Strafgericht wieder. 20 Minuten Der Beschuldigte spielte der Klägerin eine Liebesbeziehung vor mit etlichen Versprechungen für eine gemeinsame Zukunft, wobei es ihm lediglich darum ging, sich unrechtmässig zu bereichern. 20 Minuten

Darum gehts Ein 41-jähriger kamerunischer Staatsangehöriger musste sich vor dem Basler Strafgericht wegen Betrugs verantworten.

Am Mittwoch war der Prozess. Der Beschuldigte bestritt den Betrug an seinem Opfer.

Der Mann wurde freigesprochen.

Die vorgeworfene Tat wiegt schwer: Der Mann soll eine Frau erst um den Finger gewickelt haben und mit ihr eine Liebesbeziehung eingegangen sein, um sie danach um hohe Geldsummen zu erleichtern. Fast eine Viertelmillion, genauer gesagt 231’576 Franken, soll die 55-jährige Baslerin ihrer Liebschaft vermacht haben. Das Opfer leerte ihr Konto, verkaufte Wertschriften und bezog den Nachlass ihres verstorbenen Vaters. Dies in der Hoffnung, ihr Partner investiere den Betrag in eine gemeinsame Zukunft in Kamerun, jenem Land, in dem er geboren wurde und sie ebenfalls bereits jahrelang gelebt hatte.

Die Liebe zur Schweizerin sei echt und ehrlich gewesen, wiederholte der Mann immer wieder und geriet beinahe ins Schwärmen. «Sie hatte viele Qualitäten. Sie war wie eine echte Kamerunerin», sagte er aus.

Ehefrau wurde Schwester, Sohn wurde Neffe

Weil sie kein Interesse hatte, eine Beziehung mit einem verheiratetet Mann einzugehen, soll er seine Ehefrau als Schwester und seinen eigenen Sohn als Neffen ausgegeben haben, so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer schenkte der Geschichte schliesslich Glauben und liess sich auf den Mann, der seit mehr als zehn Jahren in der Schweiz lebt und arbeitet, ein. Fortan führte der Beschuldigte zwei Beziehungen. Als «eine Verwechslungskomödie» bezeichnete der Staatsanwaltschaft dies. Er gehe davon aus, dass sich die beiden Frauen gar nie begegnet sind.

Am Prozesstag verstrickte sich der Beschuldigte in Geschichten, denen das Gericht nur schwer folgen konnte. Eines kristallisierte sich jedoch schnell heraus: Der 41-Jährige sah sich frei von jeglicher Schuld, wenigstens versuchte er das dem Richter und den beiden Richterinnen darzulegen.

Abgesehen von 4000 Franken, die er in die Gründung einer eigenen Firma in Kamerun investierte, hätte ihm seine Exfreundin nie Geld gegeben. Zur vorgeworfenen Betrugssumme von einer Viertelmillion meinte er lediglich: «Ich sage vor Gott, dass ich dieses Geld nicht bekommen habe.» Eine andere Sprache spricht die Whatsapp-Konversation, die Opfer und Beschuldigter während der rund siebenmonatigen Beziehung 2019 miteinander geführt haben.

Diese belegt, dass der Mann mit seiner neuen Partnerin viel über Geld sprach. «Ich denke, das Vermögen, das du hast, erlaubt mir, nie mehr zu arbeiten», schrieb er ihr etwa in einer Nachricht. Sie schreibt ihrem Liebhaber zu einem anderen Zeitpunkt, dass sie nun 120’000 Franken für seine Businesspläne organisieren konnte.

Wo sind die fast 250’000 Franken?

Ob es je zu den Geldübergaben gekommen ist, belegen die Dialoge indes nicht. An diesem Punkt setzte der Verteidiger an. «Es gibt schlichtweg keinen Hinweis darauf, dass es effektiv zu den Zahlungen gekommen ist», so die Verteidigung in ihrem Plädoyer. Zudem hätte man besagte Summe auf keinem Konto des Mannes gefunden. Auch Beweise, dass die Beträge nach Kamerun geschickt wurden, konnten nicht gefunden werden. Er forderte einen vollumfänglichen Freispruch für seinen Mandanten.

Für die Staatsanwaltschaft war die Schuld des 55-Jährigen erwiesen und sie forderte 15 Monate bedingt. «Die ganze Beziehung basierte auf einer Lüge, der Beschuldigte hatte die Fäden in der Hand, während das Opfer emotional von ihm abhängig war», so der Staatsanwalt.

In seinen letzten Worten, die der Richter ihm gewährte, versprach der Mann: «Sie werden mich nie wieder hier sehen.»

Das Gericht sprach den Mann am Mittwoch vom Vorwurf des Betrugs frei. Zwar seien die Richter und Richterinnen zum Schluss gekommen, dass die hohe Summe mit Sicherheit geflossen ist. Die Indizien seien erdrückend, der Beschuldigte habe das Geld bekommen, daran zweifle das Gericht nicht. Der Richter rügte in der Urteilsbegründung aber die Naivität des Opfers. Dieses hätte nie Anstalten gemacht, zu überprüfen, was mit dem Geld geschehe. Geschweige denn hätte die Frau Belege für die Zahlungen verlangt. Zu keinem Zeitpunkt der Beziehung hätte es ein Machtgefälle zwischen den beiden gegeben. Eine gewisse Vulnerabilität des Opfers hätte jedoch vorhanden sein müssen, um die Tat zu einem strafrechtlichen Vergehen zu qualifizieren.