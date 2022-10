Reaktionen zu CS-Verlust: «CS wird Saudische Kreditanstalt»

Die Credit Suisse hat am Donnerstagmorgen ihre Quartalszahlen veröffentlicht – diese fallen negativ aus.

Die Credit Suisse hat am Donnerstag ihre neue Strategie kommuniziert und die Quartalszahlen präsentiert.

Die Credit Suisse hat heute bekanntgegeben, dass sie mit der Saudi National Bank einen finanzkräftigen Partner an Bord holt. User Harold Finch meint auf Twitter in Anspielung auf den alten Namen der Grossbank: «Credit Suisse wird wieder SKA: Saudische Kreditanstalt.

Die Credit Suisse hat am Donnerstag ihre Zahlen für das dritte Quartal von 2022 bekanntgegeben. Demnach schreibt die Bank einen Verlust von über vier Milliarden Franken. In den sozialen Medien fallen die Reaktionen entsprechend negativ aus – einige sehen die Bank am Abgrund.