Luzern: «Ich sah Blut auf dem Boden und auf einer Kommode»

Am Samstag kam es zu einem Polizeieinsatz an der Ruopigenstrasse in Luzern. Nachbarn sahen überall Blut. Über Details kann die Luzerner Polizei erst am Dienstag informieren.

1 / 3 Am Samstag kam es zu einem Polizeieinsatz an der Ruopigenstrasse in Luzern. Eine Wohnungstür im Mehrparteienhaus ist nun versiegelt. 20min/Céline Trachsel Die Tat passierte im Erdgeschoss. Dort sind nun die Fensterläden geschlossen. 20min/Céline Trachsel Die Polizei sperrte den Vorplatz ab. Zeugen sahen auf dem Parkplatz vor dem Haus blutige Kleidungsstücke liegen. 20min/Céline Trachsel

Darum gehts Am Samstagmorgen kam es in Luzern an der Ruopigenstrasse zu einem grösseren Polizeieinsatz.

In der Wohnung eines allein lebenden Mannes gab es mutmasslich eine verletzte Person.

Die Polizei meldet, dass es sich um einen Einsatz im privaten Bereich handelt.

Ob Drittpersonen involviert waren und ob es zu einer Verhaftung kam, ist unklar.

Ein Polizeisiegel an der Wohnungstüre und geschlossene Fensterläden: Diese Zeichen zeugen am Montag noch von einem grösseren Einsatz der Luzerner Polizei an der Ruopigenstrasse in Luzern vom Samstagmorgen.

Zum Tatzeitpunkt hörte der Nachbar, der Tür an Tür von der nun versiegelten Wohnung lebt, ein lautes Rumpeln. «Jemand muss auf den Boden gefallen sein, das hat mich geweckt.» In der betreffenden Wohnung lebt seit wenigen Monaten ein alleinstehender Mann.

Rund 40 Minuten später klingelte die Polizei, fragte den Nachbar aus, was er gehört habe. «In diesem Moment sah ich durch die offene Haustüre meines Nachbars Blut am Boden und auf einer Kommode. Es muss einen Verletzten gegeben haben», sagt der Zeuge zu 20 Minuten.

Einsatz «im privaten Bereich»

Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt den Vorplatz des Hauses mit Polizeiband abgesperrt. Ein Reporter von «Pilatus Today» sah auf dem gesperrten Platz eine blutige Hose, blutige Sneakers und ein zerrissenes T-Shirt liegen. Ausserdem war Blut an einem offenen Fenster im Erdgeschoss des Hauses.

An die betroffene Wohnungstüre wurde ein Schreiben angebracht, auf dem ersichtlich ist, dass die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Luzern hier ermitteln. Ob es ein Gewaltdelikt war, bleibt dennoch unklar. «Wir können bestätigen, dass es am Samstag einen Polizeieinsatz in Reussbühl gab», sagt Polizeisprecher Christian Bertschi auf Anfrage.

«Da es sich um einen Einsatz im privaten Bereich handelt, werden keine Einzelheiten bekannt gegeben.» Frühestens am Dienstag werde informiert.

«Keiner weiss, was hinter seiner Wohnungstür passiert ist»

Ob eine Drittperson involviert war und wie viele Verletze es gab, bleibt ebenso unbeantwortet – auch offen ist, ob es zu einer Verhaftung kam.

«Aber ich habe gehört, dass der Mann, der in der Wohnung lebte, jetzt im Spital sei», sagt ein anderer Nachbar. Der Betroffene habe öfters Besuch von einer älteren Frau gehabt. «Entweder war es seine Mutter oder er hatte eine etwas ältere Freundin. Aber eigentlich weiss keiner so genau, was hinter seiner Wohnungstür passiert ist.»

