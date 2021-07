Nati-Held Steven Zuber - «Ich sah das erste Mal richtig stolze Schweizerinnen und Schweizer»

« Auch heute noch wird mir gratuliert auf der Strasse, Fans sprechen mich an und bedanken sich bei mir. Das ist nicht normal hierzulande », so der 29-Jährige.

« Wir haben etwas geschafft, das noch nie ein Schweizer Team geschafft hat vorher. Noch nie! », sagt er stolz über das Erreichte an der EM.

Steven Zuber ist zurück aus seinen Ferien in Mykonos.

Der 29-Jährige verrät, welche Liga ihn künftig interessieren würde und welche Erwartungen er an seine Zukunft in Frankfurt hat.

Die halbe Fussballwelt macht Sommerferien in Mykonos. Wieso?

Ich kann nicht für alle Fussballer reden. Meine Jungs haben es gebucht. Für mich war es das zweite Mal. Man kann fantastisch essen, es hat sehr schöne Beachclubs – der Vibe am Strand gefällt mir gut. Ich denke, viele entscheiden sich zwischen Ibiza und Mykonos.

Es ist wirklich so. Schon vor der EM fehlte es mir an nichts und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich habe seit ein paar Monaten eine grundsätzliche Dankbarkeit entwickelt oder entdeckt. Meine Stimmung ist nicht mehr von fussballerischen Erfolgen abhängig. Ich stehe nun auf und freue mich auf den Tag – egal, wie der letzte Tag endete.

Ich kann sicher sagen, dass das Essen in der Kronenhalle fein ist. (lacht) Nein im Ernst, wir waren dort mit Masken, hatten die Regeln beachtet – alles kein Problem. Es ist auch in Ordnung, dass wir Fussballer während Corona unter spezieller Beobachtung waren oder sind.

Nun zur EM: Sie waren in den ersten beiden Spielen nicht in der Startelf. Hat Sie das geärgert?

Nein, es hat mich ehrlich nicht gestört. Es können halt nur elf Spieler auf dem Feld stehen. Ich musste auf meine Chance warten. Dass ich nachher davon profitierte, dass wir gegen Italien nicht unser Potenzial abrufen konnten, ist halt so im Fussball.

Im Achtelfinal kam es zur historischen Nacht in Bukarest gegen Frankreich.

Das meine ich generell. Wir haben mit den Leistungen in der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt. Die Freude, Emotionen und Verbundenheit, die nach dem Achtelfinal und auch nach dem verlorenen Viertelfinal zelebriert wurde rund um die Leistung der Nati. So etwas kann doch nur der Fussball schaffen.

Es war und ist weiterhin der Wahnsinn. Nach dem Achtelfinal habe ich wirklich das erste Mal richtig stolze Schweizerinnen und Schweizer gesehen. Auch heute noch wird mir gratuliert auf der Strasse, Fans sprechen mich an und bedanken sich bei mir. Das ist nicht normal hierzulande. Sonst ist man bei uns schon eher zurückhaltend.

Natürlich. Ich hatte keine einfache Saison bei Eintracht Frankfurt und habe trotzdem stets hart gearbeitet, immer Vollgas gegeben. Wenn man schlussendlich dafür belohnt wird mit so einer Statistik, macht einem das wirklich sehr stolz.

Sie hatten bei Frankfurt oft nur Joker-Einsätze. Mit den Leistungen an der EM wurden auch Clubs auf Sie aufmerksam. Es gibt Gerüchte um Dynamo Moskau, Norwich, Olympique Marseille oder FC Torino. Welcher Club wird es?

Ich habe Vertrag bis 2023 und die Eintracht ist mein erster Ansprechpartner. Es gibt auch eine neue Führung, ein neues Trainerteam. Ich will auf ein Niveau kommen, wo beide Seiten glücklich sind.

Ich habe den Anspruch und das Ziel, dass ich über eine ganze Saison mit 34 oder mehr Spielen konstante Top-Leistungen abliefern kann und will – nicht nur als Joker. Ich schaue mir da auch andere Spieler an, die seit zehn bis 15 Jahren immer auf höchstem Niveau spielen und alles dem Erfolg unterordnen im Leben. Mich fasziniert das sehr und ich lasse mich da auch vom einen oder anderen inspirieren.

Wie war das eigentlich für Sie als Spieler, als man bei Frankfurt auf der Ziellinie in Richtung Champions League war und dann verkündeten Trainer, Sportdirektor und Sportvorstand ihren Abschied auf die kommende Saison?

Zwei waren schon länger bekannt. Es war schon komisch, dass man die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte spielte und der Trainer ein paar Wochen vorher noch öffentlich sagte, dass er bleiben würde. Aber auch so ist das Fussballbusiness und es hat uns als Team sehr zusammengeschweisst.

Nein. Sagen wir es so: einfach selber Schuld. Das Trainerteam um Adi Hütter hat bis zum letzten Arbeitstag 150 Prozent gegeben oder mehr.

Mit der Nati gehts jetzt in der WM-Quali weiter im September. Spielt das überhaupt schon eine Rolle in Ihren Überlegungen?

Aktuell ist die Quali noch kein grosses Thema. Aber klar, die Resultate an der EM haben Lust auf mehr gemacht bei uns. Wir müssen die Leistungen nun aber immer aufs Neue zeigen und bestätigen. Wir können uns nicht auf dem EM-Erfolg ausruhen. Ich hoffe, wir und das ganze Land können die Euphorie mitnehmen in Richtung WM.

Ihr habt Europameister Italien in der Gruppe. Seid ihr besonders heiss auf dieses Duell?

Ja, wir wollen die Italiener in der Gruppe schlagen. Sie haben uns an der EM wirklich die Grenzen aufgezeigt und das wollen wir so nicht stehen lassen.