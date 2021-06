Hailey (17) schützte Hunde : «Ich sah dem Bär in die Augen und…»

Eine Bärenmutter legte sich mit ihren Hunden an. Hailey Morinico (17) geht dazwischen. Auf Tiktok erzählt die Kalifornierin, was ihr bei dieser Begegnung durch den Kopf ging.

Am Dienstag hatte Morinico ein erstes Video hochgeladen, das auf Tiktok innert kürzester Zeit zehntausendfach geschaut wurde. Darin ist zu sehen, wie der Braunbär mit zwei Jungtieren im Schlepptau auf einer Gartenmauer entlang geht. Morinicos Hunde kläffen aufgeregt und vertreiben so die Bärenjungen, doch das Muttertier stellt sich ihnen, schlägt mit ihrer Pranke nach einem der Hunde.

« Ich dachte erst, sie bellen einen anderen Hund oder so an, einfach weil sie dumm sind », erzählt Morinico . « Also ging ich hin, damit sie ruhig sind. Als ich sah, was da war, dachte ich: Ok, das ist ein merkwürdig aussehender Hund. »