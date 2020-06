Corona-Fragebogen

«Ich sah die Corona-Zeit als ‹erzwungene Ferien› an»

Heute mit Dani Rodriguez. Der 21-Jährige ist Thaiboxer und hat in seiner Karriere noch nie verloren, sein Rekord steht bei 27:0.

«Handshakes, Fans in der Halle, die dich unterstützen – all das braucht der Sport, braucht das Unihockey.»

«Ich habe in der Corona-Pause viel an meiner Ausdauer und den körperlichen Grundlagen gearbeitet.»

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Es war schwierig, es hat mich ziemlich eingeschränkt. Ich konnte nur noch allein trainieren, hatte keinen Trainingspartner mehr. Deshalb legte ich an Gewicht zu, ich bin sicher 5 Kilo über meinem Normalgewicht. Ich ass mehr und trainierte zu wenig.

Wie sah während der verschiedenen Coronavirus-Phasen im März, April und Mai Ihr Training aus?

Im April musste ich für mich selber schauen, ich ging rennen. Aber ich legte zu wenig Selbstdisziplin an den Tag, da man ja nicht kontrolliert wird. Später gab mir mein Trainer das O. k., als er sah, dass ich gesund war. So durfte ich wieder ins Gym. Dort trainierte ich allein am Sandsack.