Grossbrand Rebstein SG: «Ich sah eine fünf Meter hohe Flammenwand vor mir»

An der Industriestrasse in Rebstein SG brach beim Gewerbegebäude Nummer vier am Dienstagnachmittag gegen 18 Uhr ein Grossbrand aus. Die Flammen gingen trotz der Bekämpfung durch die Feuerwehr auf eine Metallbaufirma nebenan über. «Als ich gestern in meinen Garten ging, habe ich die fünf Meter hohe Flammenwand entdeckt», sagt eine direkte Anwohnerin gegenüber 20 Minuten. Durch den unermüdlichen Einsatz am Dienstagnachmittag konnte das Feuer gegen 22 Uhr von über 100 Angehörigen der Feuerwehr endgültig gelöscht werden. Beide Gewerbehallen brannten vollständig aus.