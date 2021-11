Ronaldos Coiffeur in Zürich getötet - «Ich sah einen schwarzen Panther vor mir und stach zu»

1 / 7 Das Opfer war ein 48-jähriger Portugiese, der seit 2017 in Zürich arbeitete und lebte. Facebook Der getötete Portugiese war ein Promi-Coiffeur in seinem Heimatland. Facebook Die Bluttat geschah am Morgen des 1. November 2019 in einem Hotelzimmer am Letzigraben in Zürich-Albisrieden. BRK News

Darum gehts Ein Brasilianer ist angeklagt, einen Portugiesen in Zürich-Albisrieden auf brutale Art und Weise erschlagen und erstochen zu haben.

Der Beschuldigte ist geständig. Er habe im Drogenrausch gehandelt und habe einen schwarzen Panther gesehen.

Das Opfer ist ein 48-jähriger Promi-Coiffeur aus Madeira.

Die beiden Männer trafen sich am frühen Morgen des 1. November 2019 in einem Hotelzimmer in Zürich-Albisrieden, um Drogen zu konsumieren und Sex zu haben. Während oder nach dem Sex schlug der heute 41-jährige Brasilianer laut Anklageschrift heftig und unzählige Male auf Kopf und Körper des Coiffeurs und stach mit einem Messer auf ihn ein.

«Ich war im Drogenrausch und sah einen schwarzen Panther vor mir, der aufrecht auf zwei Beinen gehend und mit einem Messer in der Hand auf mich zuging», sagte der Beschuldigte am Freitag vor dem Bezirksgericht Zürich. Er glaubte, dass dies wegen des Crystal Meth war, welches ihm der Coiffeur gespritzt habe. «Das Monster wollte mich angreifen und ich habe gekämpft, bis ich merkte, dass es ein Mensch war», sagte er weiter. Er habe nicht aufhören können, auf den «Panther» einzuschlagen und einzustechen. «Ich hatte mich nicht unter Kontrolle.» Der Beschuldigte verliess danach das Zimmer. Später kehrte er zurück, um zu schauen, «ob es nur eine Paranoia gewesen sei», wie er am Prozess sagte.

Der Brasilianer, welcher seit 2011 in der Schweiz lebt und zwei Jahre später einen Schweizer heiratete, ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er arbeitete als Tellerwäscher und Küchenhilfe in einem Restaurant in der Stadt Zürich. Er bestritt anfänglich die Tat, später sprach er davon, «den Tod verursacht zu haben». Auf die Frage des Richters, warum er erst am Prozess den angeblichen Panther erwähnte, sagte er: «Ich hatte Angst, dass man mich dann in die psychiatrische Klink steckt.» Der Mann wurde zwei Tage nach der Tat festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Opfer erstickte am Blut oder verblutete

Beim Opfer handelt es sich um einen 48-jährigen, geschiedenen Portugiesen aus Madeira. Der als Cajo bekannte Hairstylist und Make-Up-Artist lebte und arbeitete seit 2017 in Zürich. Auf seinem Facebook-Profil zeigte er seine Arbeit mit mehreren prominenten Persönlichkeiten aus Portugal – darunter auch ein Foto mit Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Jahr 2015. Die Leiche des Opfers wurde von der Putzfrau auf dem Boden des Hotelzimmers gefunden – traktiert mit unzähligen Schlägen und Messerstichen am ganzen Körper. Er starb an Ersticken durch Bluteinatmung oder Verbluten.

Das Gericht hat den Psychiater Frank Urbaniok am Prozess als Experten aufgeboten. Urbaniok geht in seinem Gutachten von einer leicht verminderten Schuldfähigkeit wegen Drogen aus. Sollte das Gericht aber von einer psychotischen Entgleisung und einer Realitätsverzerrung ausgehen – wie dies der Beschuldigte am heutigen Prozess erstmals erwähnte – dann müsse man von einer deutlich höheren Schuldverminderung ausgehen, sagte Urbaniok.

Die Staatsanwältin klagt den Beschuldigten wegen Mordes an, die Verteidigerin will einen Freispruch wegen selbstverschuldeter Un zu­rechnungsfähig keit. Sie verlangte eine psychiatrische Neubeurteilung ihres Mandanten durch Urbaniok bezüglich des Drogenrauschs und des schwarzen Panthers. Das Gericht wird Anfang nächster Woche darüber entscheiden. Lehnt es ein neues Gutachten ab, halten die Staatsanwältin und die Verteidigerin am nächsten Freitag ihre Plädoyers.