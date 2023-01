Bern-Bümpliz: Mann an Silvester mit Böllern beworfen

An Silvester zielten unbekannte Täterinnen oder Täter auf M.O. aus Bümpliz. Seither ist sein Gehör stark beeinträchtigt.

Weil er seine beiden Hunde vor dem Lärm der Feuerwerke schützen wollte, ging M.O.* zusammen mit seiner Partnerin und den Tieren am Silvesterabend noch vor Mitternacht spazieren. Als er in Bümpliz in Bern an einem Wohnblock vorbeiging, krachte es plötzlich direkt hinter ihm.

«Der Böller knallte genau hinter meinem Rücken», sagt der Berner zu 20 Minuten. Beinahe sei er getroffen worden. Glücklicherweise seien er, seine Partnerin und die Hunde verschont geblieben. M.O. litt bereits vor dem Vorfall an einem Tinnitus, der sich nun stark verschlimmert hat. «Der Feuerwerkskörper hätte mich beinahe an der Kapuze getroffen. Wäre das passiert, hätte ich nun noch schlimmere Verletzungen erlitten», so der 48-Jährige.

M.O. weiss nicht, wer die Böller vom Wohnblock heruntergeworfen hat. «Ich sah niemanden, da ich vom Knall fast auf die Knie fiel.» Er geht davon aus, dass es sich bei den Täterinnen oder Tätern um Kinder oder Jugendliche handelt: «Ich war und bin so enttäuscht von solchen Nachbarn.» Er werde nun die Hausverwaltung des Gebäudes kontaktieren, damit diese die Bewohnerinnen und Bewohner sensibilisieren könne.

«Meine Hündin hatte grosse Angst»

«Ich wünsche mir, dass die Eltern ihre Kinder auf dieses Thema aufmerksam machen.» Ausserdem finde M.O., dass keine Böller an Jugendliche verkauft werden dürften. Anzeige erstatten will der Berner aber nicht. «Ich weiss, dass es bei solchen Situationen unmöglich ist, einen Schuldigen zu finden.» Der Rüde der beiden Hunde habe sich sofort in Angriffsstellung begeben und sei kampfbereit gewesen. «Meine Hündin hatte aber grosse Angst», sagt der 48-Jährige.

M.O. fühlt sich jetzt besser und sagt: «Ich bin nicht nachtragend, schaue voraus und glaube an Karma.»

Jugendliche von Feuerwerk getroffen

Wie die Kantonspolizei Bern am Wochenende meldete, wurde in der Silvesternacht um 1.40 Uhr eine Jugendliche an der Munzingerstrasse (Bern, Fischermätteli) von einem Feuerwerkskörper getroffen. Dabei wurde sie verletzt. Die Polizei hat Abklärungen zu den Umständen aufgenommen.

* Name der Redaktion bekannt.

