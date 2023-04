Meikirch BE: Bankautomat gesprengt – «das ganze Haus hat gewackelt»

In der Nacht auf Montag wurde in Meikirch ein Bankautomat gesprengt.

Am Montag in den frühen Morgenstunden wurde in Meikirch ein Bancomat durch eine unbekannte Täterschaft gesprengt. Wie ein News-Scout berichtet, wurde er um ca. 2.40 Uhr durch den lauten Knall und die Erschütterung aus dem Schlaf gerissen. Zuerst dachte er, dass jemand in sein Gebäude hineingefahren sei, «das ganze Haus hat gewackelt».