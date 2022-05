Strategisches Kriegsziel für Russland: «Ich sah, wie die Stadt Sewerodonezk im Minutentakt bombardiert wurde»

1 / 6 Russische Truppen bombardieren Sewerodonezk im Osten der Ukraine, am 30. Mai sind sie in die Grossstadt vorgedrungen. REUTERS Ein BBC-Reporter beobachtete, wie Sewerodonezk am Horizont «gnadenlos» bombardiert wurde. AFP «Im Minutentakt landeten Granaten auf der Stadt und in der Luft. Sewerodonezk brannte», schreibt der britische Journalist in seinem Bericht. REUTERS

Darum gehts

Russische Truppen sind in die schwer umkämpfte Grossstadt Sewerodonezk im Osten der Ukraine vorgedrungen. Es gebe einen Strassenkampf, schrieb der Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj am Montagabend auf seinem Facebook-Konto. Er empfahl den Bewohnern der Stadt, in Notunterkünften zu bleiben. Die Evakuierungen aus der Region seien gestoppt worden, bis sich die Sicherheitslage stabilisiert habe.

Olexandr Striuk, Bürgermeister von Sewerodonezk, sagte, von den einst 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern seien noch höchstens 13'000 da. Stündlich nehme die Zahl der Opfer zu. «Aber wir können die Toten und die Verletzen angesichts der Strassenkämpfe nicht zählen», sagte er.

Ein BBC-Reporter beobachtete von einem Dach in der Zwillingsstadt Lyssytschansk, wie Sewerodonezk am Horizont «gnadenlos» bombardiert wurde. «Im Minutentakt landeten Granaten auf der Stadt. Sewerodonezk brannte», schreibt der britische Journalist in seinem Bericht.

Schnell Sewerodonezk, bevor die Waffen kommen

Sewerodonezk wird seit Wochen angegriffen, nun konnten die russischen Truppen auf wichtige Ziele vorrücken. Fällt die Stadt, wäre der Weg frei zum nächsten Kriegsziel: der vollen Einnahme der Nachbarregion Donezk.

Die Lage sei zurzeit verzweifelt, wie Gouverneur Hajdaj selber auf seinem Facebook-Account schildert. «Die kritische Infrastruktur der Stadt wurde zu fast 100 Prozent zerstört, es fehlen Ärzte und Ambulanzen.» Es gebe kein Gas, kein Wasser und die Versorgung von Lebensmitteln könne nicht wiederhergestellt werden.

«Zudem sind 90 Prozent der Wohnhäuser beschädigt, 60 Prozent unbewohnbar.» Auf den Strassen sei es ausserdem «voll von russischen Leichen», so Hajdaj. Mit den wärmeren Temperaturen, die derzeit herrschen, könne dies «zur Entwicklung von Infektionen führen».