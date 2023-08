Missglücktes Feuerwerk: «Ich sah zwei verletzte Personen, eine hatte blutige Beine»

Bei einem von der Gemeinde organisierten Feuerwerk in Villars-sur-Glâne FR wurden mehrere Personen verletzt. Laut einem Experten könnte der fehlende Sicherheitsabstand unter anderem dafür verantwortlich sein ( 20 Minuten berichtete ). Linda (43) hat den Vorfall miterlebt. Sie war mit ihren drei Kindern vor Ort: «Wir schauten uns das Feuerwerk an, als plötzlich ein brennendes Teil Richtung Wald und dann ein weiteres in unsere Richtung schoss.»

Sofort sei ihr klar gewesen, dass da etwas nicht stimme: «Ich hatte Angst um meine Kinder und rannte zu ihnen. Meine Tochter (8) hat geweint.» In der Nähe habe sie zwei verletzte Personen gesehen: «Eine davon hatte blutige Beine. Es war wirklich schlimm. Ich bin immer noch schockiert, aber froh, dass wir unverletzt blieben», so Linda.

Auch José (67) stand am Montagabend auf dem Fussballfeld, als etwas Brennendes wenige Meter an ihm vorbeigeschossen sei: «Die Menschen hatten Angst und fingen an zu schreien. Eine Frau hat am ganzen Körper gezittert, eine andere hatte Verbrennungen an Brust und Beinen.»