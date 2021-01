Der Andrang auf die Skipisten ist am Samstag riesig. Im Skigebiet Flumserberg wurde ab 9.30 Uhr morgens keine Tickets mehr verkauft. Doch Skifahren ist in der Schweiz momentan gefährlich. Wegen des grossen Schneefalls der letzten Tage ist die Lawinengefahr gemäss Bulletin derzeit vielerorts, besonders in der Inner- und Ostschweiz, gross (rot). In den restlichen Gebieten ist sie erheblich (orange), mit Ausnahme des Tessins (mässig).