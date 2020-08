Frag Lilli

«Ich schäme mich für meinen kleinen Penis»

Tipps und Tricks für kurze oder schmale Penisse

Ob ein Penis eher kurz ist, spielt eigentlich nicht so eine Rolle für den Geschlechtsverkehr. Denn die Vagina (Scheide) spürt in den äussersten fünf Zentimetern weitaus am meisten. Sie ist dort am erregbarsten. Da kommen auch kurze Penisse problemlos hin.