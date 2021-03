Jennette McCurdy hängt die Schauspielerei offiziell an den Nagel. Dies bestätigt die 28-Jährige in der neusten Episode ihres Podcasts «Empty Inside».

Jennette McCurdy (28), Darstellerin in den Nickelodeon-Shows «iCarly» und «Sam & Cat», hängt die Schauspielerei an den Nagel.

Doch bereits erste Bilder von den Dreharbeiten des Serien-Revivals enthüllten, dass Letztere wohl kein Teil von «iCarly» mehr sein wird – Jennette, die von 2007 bis 2012 die Rolle der Sam Puckett spielte, war bislang auf keiner Aufnahme zu sehen. Und wie sie nun in einer Episode ihres Podcasts «Empty Inside» preisgibt, wird das auch so bleiben: Jennette hat sich offiziell von der Schauspielerei zurückgezogen.

Den Traum der Mutter ausgelebt?

«Ich habe aufgehört, als Schauspielerin zu arbeiten, weil ich diesen Job ursprünglich eigentlich gar nicht wollte», erklärt Jennette in der neusten Folge von «Empty Inside». Es sei die Idee ihrer Mutter gewesen, dass sie als Sechsjährige mit der Schauspielerei anfange. «Als ich zehn oder elf Jahre alt war, wurde ich zur Hauptverdienerin der Familie. Wir hatten wenig Geld, und meine Arbeit war ein Weg aus dieser Situation», so Jennette.

Ihre Mutter starb im Jahr 2013 an Krebs. «Mit dem Tod meiner Mutter sind gewisserweise auch die Ideen gestorben, die sie für mein Leben hatte.» In den letzten Jahren habe sich Jennettes Fokus deshalb von der Schauspielerei weg bewegt. «Ich versuche mich nun im Schreiben und Regie führen», so der einstige Teenie-Star.

«Kitschig und peinlich»

In der Podcast-Episode reflektiert Jennette auch ihre frühere Nickelodeon-Rolle. Sam Puckett verkörperte sie nicht nur in «iCarly», sondern – an der Seite von Ariana Grande (27) – von 2013 bis 2014 auch im Spin-off «Sam & Cat». Sie fühle sich heute nicht erfüllt von diesen Erfahrungen. «Das war kitschig und peinlich. Ich schäme mich so für meine Schauspielkarriere.»