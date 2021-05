Angst vor Barrage-Platz? - FCZ-Trainer Rizzo sieht Situation «realistisch, aber nicht dramatisch»

Massimo Rizzo, spielt der FC Zürich in der kommenden Saison noch in der Super League?

Ich schätze die Situation realistisch, aber nicht dramatisch ein. Die Tabelle sieht nun mal so aus. Wir müssen diese Situation akzeptieren und alles dafür tun, so schnell wie möglich aus dem Keller zu kommen.

Wir haben es in den letzten drei bis vier Wochen schon immer wieder im Training angesprochen. Aber wir sind jetzt noch einmal mehr in die Details und haben versucht, den Spielern aufzuzeigen, um was es genau geht und auf was wir schauen müssen. Das gilt es nun, gegen Lugano umzusetzen.